U PRVOJ POLOVICI TJEDNA BIT ĆE IZNIMNO HLADNO: No, od četvrtka nam stiže promjena

Vrijeme je i dalje vrlo hladno, a na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano, priopćio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U unutrašnjosti promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno uz mjestimice slab snijeg, ponajprije u gorju. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ujutro u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, ponegdje na udare i olujna bura i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od -6 do 0, a na Jadranu između 0 i 5 Celzijusovih stupnjeva.

U utorak promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, te uglavnom suho. Uz prolazno više oblaka vrlo malo snijega može pasti u Slavoniji i gorskim područjima, a kiše i susnježice na južnom Jadranu. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji umjeren istočnjak, a u gorju sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnoVelebita s olujnim udarima. I dalje vrlo hladno. Najniža jutarnja temperatura od -12 do -7, ponegdje i niža, na Jadranu od -6 do -1. Najviša dnevna između -9 i -4, na Jadranu od -1 do 4 °C.

Od četvrtka ipak toplije

U srijedu na kopnu djelomice ili pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a malo kiše može pasti na južnom Jadranu. U četvrtak postupno naoblačenje, a prema kraju dana mjestimice može biti kiše, u gorju i snijega. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u četvrtak ćeokrenuti na jugozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura i tramontana, u četvrtak u okretanju na jugozapadnjak i jugo. Do četvrtka ujutro i dalje vrlo hladno, a zatim do kraja tjedna ipak ponešto toplije. Naime, dnevni maksimalac će u kopnenim krajevima biti nekoliko stupnjeva iznad ništice, dok će jutra i dalje biti okovana minusima.



Hrvatska okovana polarnom hladnoćom

Nedjeljno je jutro donijelo iznimno niske temperature zraka, i na kopnu i na obali. Nakon vedre noći najhladnije jutro je osvanulo u Slavoniji gdje se temperatura spuštala i ispod -22°C. U Kopačkom Ritu je izmjerena minimalna temperatura od -22.5°C, u Slavonskom Brodu -22.0°C, na aerodromu Osijek -20.8°C, a Zavižanu -20.2°C. U zapadnim i središnjim krajevima unutrašnjosti minimalne temperature su bile malo „više“ od onih u Slavoniji i izmjereno je od -10 do -12°C. Razlog je naoblačenje tijekom noći koje je spriječilo jače noćno ohlađivanje, piše Crometeo.

I na Jadranu su u nedjelju izmjerene vrlo niske temperature. Najzanimljiviji je podatak iz Dubrovnika gdje se temperatura u 7 sati ujutro spustila na -6.0°C, a u 8 sati je izmjereno i -6.6°C. To je samo za 0.4°C manje od najniže temperature izmjerene u Dubrovniku u povijesti meteoroloških mjerenja tj. od 1961. godine. Apsolutni temperaturni minimum za Dubrovnik iznosi -7.0°C od 14.1.1968. godine.

Na postaji Dubrovnik Ćilipi temperatura se spustila do -7.0°C pa je tako subotnji apsolutni temperaturni rekord za najnižu temperaturu popravljen tj. snižen za još 0.7°C.

Ništa toplije niti u susjedstvu

Iznimno niske temperature se mjere i u okolnim zemljama. Neke temperature iz Srbije: Sjenica -27.1°C, Kopaonik i leskovac -24.8°C, Požega Užička -23.0°C, Sombor -22.0°C, Vranje -21.8°C, Zlatibor -21.4°C…

Minimalne temperature iz Bosne i Hercegovine: Sokolac -28.4°C, Bjelašnica -26.4°C, Bugojno -26.0°C , Zenica -24.3°C, Sarajevo -22.2°C..

Neke minimalne temperature izmjerene u Crnoj Gori: Pljevlja -26.0°C, Žabljak -23.7°C, Cetinje -21.5°C. U Makedoniji se u Berovu temperatura spustila do -28.0°C, a u Bitoli na -24.6°C.

U Sloveniji je izmjereno: Črnomelj -19.4°C, Kočevje -19.0°C, Kredarica -18.8°C, Ljubljana -15.4°C…