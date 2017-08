U OSIJEKU U ZADNJI TREN IZBJEGNUTA KATASTROFA: Poznato kupalište okupirali stršljeni iz Indije čiji je svaki ubod koban

Na popularnom osječkom kupalištu na Dravi u zadnji je tren spriječena tragedija koja se mogla dogoditi. Naime, gnijezdo stršljena koje se smjestilo u srednjoj od tri vrbe pred kraj staze nadomak pješačkog mosta na zapadnom ulazu u Kopiku, zaprijetilo je Osječanima koji dolaze na to kupalište, a sada je uspješno uklonjeno.

Ubod stršljena prije nekoliko dana na popularnom kupalištu na Dravi doživio je jedan mladić, a proteklog vikenda i dječak kojeg su na kupanje doveli baka i djed. Nakon što ga je ubo stršljen završio je u bolnici. Srećom, obojica su prošla bez ozbiljnijih posljedica, koje, kad je riječ o stršljenu, zaista mogu biti opasne.

Tako, osim mogućih alergijskih reakcija i mogućnosti anafilaktičkog šoka, ubod stršljena u lice može dovesti do gušenja zbog otoka koji se stvori na grlu.

Kad je doznao za gnijezdo, Miroslav Orešković, voditelj na osječkom kupalištu, angažirao je djelatnike koji na bazenima obavljaju deratizaciju da pokušaju nešto učiniti, a u pomoć im je pristigao i iskusni pčelar Ivica Mišin koji već godinama na poziv uklanja gnijezda ne samo stršljena nego i osa, pčela i drugih opasnih insekata, piše Glas Slavonije.



‘U četvrtak bi uslijedio masakr’

Uklanjanje gnijezda stršljena nikada se ne bi smjelo obavljati po danu, već noću kad su oni na hrpi, u gnijezdu, pojasnio je Mišin.

“Danju je 80 posto stršljena vani i kad bih spalio gnijezdo danju, napravio bih kaos, a ovako ih uništim noću kad su unutra. Znam da je to velik problem jer su stršljeni došli iz Indije i to u uvezenim trupcima te su se križali s našim stršljenima što je donijelo veliku otrovnost i gotovo svaki ubod je koban. Rado ću ukloniti gnijezdo jer ondje ima dosta kupača i bilo bi strašno da netko još nastrada”, rekao je Mišin koji već osam godina volonterski uklanja razna gnijezda, i to na poziv građana. Ako ga netko novčano nagradi, kaže, on tim novcem pokrije troškove prijevoza, spreja i plina, navodi spomenuti portal.

Gnijezda stršljena ne smiju se dirati

Tijekom uklanjanja gnijezda Mišin je primjetio kako su stršljeni okupirali i bazen, što bi za kupače značilo pravu katastrofu.

“Bila je sreća u nesreći najprije to što sam ih uništio u vrbi jer su to bile male ličinke koje bi izišle za dva do tri dana. Dok sam polijevao vrbu nakon paljenja gnijezda osjetio sam da lete meni iza leđa i imao sam što vidjeti – na bazenima ih je bilo jako mnogo i odmah smo otišli tamo i sve riješili. Da se to nije dogodilo, u četvrtak bi na Kopiki bio masakr, to vam slobodno mogu reći, jer kao što mi volimo svoju djecu, tako i stršljeni brane svoju i osjećaju se ugroženima. Tada napadaju sve što se miče, ali i sve što ima povišene tonove. U četvrtak bi, dakle sutra, to odgovorno tvrdim, ondje napali brojne kupače”, rekao je Mišin.

Dao je i savjet svima koji se nađu u blizini gnijezda stršljena.

“Kad vide gnijezdo stršljena ljudi zovu Centar 112, no ni oni sami često nisu dovoljno upućeni u tematiku. Ljudi mi kažu da im savjetuju da kupe sprej protiv kukaca ili da gnijezda polijevaju vodom, no dobiju sasvim suprotan učinak. Gnijezda ne bi uopće smjeli dirati”, poručio je za kraj.