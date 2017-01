‘U NJEMAČKU NISAM OTIŠLA ZBOG NOVCA, VEĆ ZASIĆENOSTI’: Kako je mlada Zagrepčanka u Mainzu dobila priliku graditi veliku karijeru!

Mlada Zagrepčanka Erna Imamović Hrvatku niije napustila radi novca, no u Njemačkoj ga je bez većih problema uspjela zaraditi. I to baveći se onim što voli – glazbom.

Erna Imamović iz zagrebačkih Utrina u Njemačku nije otišla poput brojnih Hrvata, trbuhom za kruhom. Njen san odvijao se nešto drugačije, piše Deutsche welle navodeći kako je na ideju da se odseli došla još 2014. kada je bila na studentskoj razmjeni na Sveučilište Johannes Guttemberg u Mainzu.

Tako se u Zagreb vratila završiti studij politologije, no potom je donijela odluku. “Zasitila sam se nekako atmosfere u Zagrebu. Razlog nikako nisu bile financije jer u Njemačkoj me nije čekao nikakav unosni posao nego sam samo htjela nešto novo”, priča Erna sjedeći u stanu u Mainzu.

Zbog odličnog poznavanja jezika lako je pronalazila poslove koji su bili kratkotrajni ali unosni. Najčešće je radila kao hostesa na sajmovima što je bio odličan potez, no pamti i poslove u telefonskoj prodaji kojima niej bila zadovoljna.

Izlet u brutalnu stvarnost do joj je poticaj

No, mali neuspješni izlet u ponekad brutalnu stvarnost njemačkog tržišta rada Erni je dao poticaja da se okrene onome što i stvarno voli, a to je glazba. Naime još u Zagrebu Erna je većinu svog vremena provodila s glazbom i glazbenicima, kretala se u društvu mladih hrvatskih kantautorica, nastupala, objavljivala vlastite skladbe. I započeto u Zagrebu htjela je nastaviti u Njemačkoj. Išlo je teže jer je Mainz manji od Zagreba, no ubrzo je pronašla put do klupskih pozornica oblasti Rajna/Majna. I tada su same od sebe počele stizati ponude za daljnje gaže.

Nastupni su je s vrmenom doveli i do njenog “dnevnog” posla – predavanja pjevanja i gitare u jednom privatnom lancu glazbenih škola. “I tako sam ja završila u Music Academy gdje u međuvremenu radim preko godinu dana”, primjećuje Erna.

Brojni kontakti odveli su je i do većeg broja gaža, pa tako danas živi od onog što voli- glazbe. Otvaraju se i neke perspektive studijskog sviranja što bi bio daljnji korak u smjeru profesionalnog bavljenja glazbom. No, ponavlja, novac nije ono zbog čega je došla u Njemačku. “Ovdje postoji mnogo više mogućnosti za napredak. U Zagrebu su stvari ograničene, sve je nekako skučeno. Njemačka ipak ima tu širinu”, govori Erna.