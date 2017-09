U MORU U BAĆINI PRONAĐEN OPASNI PREDATOR, STRUČNJACI ZABRINUTI: Ovaj organizam uništava riblji fond

U moru pokraj plaže u Baćini otkriven je Mnemiopsis leidyi, ubojica ribljeg fonda.

Ovo je prvi put da je ova životinja pronađena južnije od Kvarnerskog zaljeva, piše Slobodna Dalmacija. Radi se o organizmu koji živi u Atlantskom oceanu, a početkom 80-ih pronađen je u Crnom moru.

Razmnožava se samooplodnjom, a jedna jedinka u prosjeku izbacuje dvije tisuće oploženih jajašaca. Ista je napravila velike štete na ribljem fondu u Crnoim moru jer jede riblju hranu i riblja jaja pa nakon nekog vfreena za ribe ponestaje hrana.

Sve ih je više

U Jadranskom je moru po prvi put pronađena u pojedinačnim primjercima u Tršćanskom zaljevu, a od prošlog ljeta primijećena je i uvelikim količinama na cijelom području sjevernog Jadrana.



Dr. Paolo Poljak iz Rovinjskog Instituta kaže kako su tamošnji ribari ovog ljeta u plivaricama ulovili oko 30 posto ribe, dok je ostatak bila Mnemiopsisa.

Pronađena je i u pločanskom akvatoriju, djelatnici Instituta za more i priobalje iz Dubrovnika izašli su na teren i uvjerili se da se radi o ubojici ribljeg fonda, piše Slobodna.

Previše su se razmnožile

Prilikom istraživanja more je bilo mutno, no zabilježeno je pet jedinki po metru kubičnom, što znači da se radi o prijetećoj brojnosti. U moru pokraj Baćine mnemiopsise su veličine od tri do sedam centimetara. Vjeruje se kako su na ovo područje došli s balastnim vodama s brodova koji dolaze u luku Ploče.

Mnemiopsisama odgovaraju više temperature, a kada se razmnože, ribarske se mreže u potpunosti zalijepe njihovom sluzi.

Iz Instituta su naglasili kako su spremni pratiti kretanje Mnemiopsisa te bilježiti njihovo razmnožavanje, no za to su im potrebna financijska sredstva.