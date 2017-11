‘U IME OBITELJI’ NAPALA BRUNU ŠIMLEŠU: ‘Lagao je o našoj udruzi i za to iskoristio svoju maloljetnu kćer’

Udruga Željke Markić poručila je ovom sociologu i voditelju da je lažljivac te da je svojim lažima naštetio njihovoj udruzi.

Udruga ‘U ime obitelji’ okomila se na Brunu Šimlešu prozvavši ga za laganje u svrhu činjenja štete njihovoj udruzi. Oni su se, naime, uhvatili Šimlešinog nedjeljnog gostovanja kod Aleksandra Stankovića u kojem je, između ostalog, rekao kako je, u vrijeme skupljanja potpisa za referendum 2013. godine, izlazio iz jedne zagrebačke bolnice sa svojom kćerkicom te da mu je tom prilikom prišla gospođa tražeći ga da potpiše referendum. Nakon što je odbio, gospođa mu je, kaže, proklela kćer.

U udruzi ‘U ime obitelji’ smatraju da se radi o laži te se pozivaju na Šimlešino gostovanje u jednoj drugoj emisiji prije četiri godine. ‘Jedna mi je gospođa prišla. Simpatično mi je prišla. Ja sam bio sa svojom kćerkicom. Pitala me da li hoću potpisati. Ja sam rekao da neću. Onda sam otišao. Ona me nazvala Sotonom. Što je bilo vrlo lijepo, krasno, milosrdno i suosjećajno od nje. Ja se nisam okrenuo, nisam uzvratio istim tonom, jer mislim da to nije prikladno za odrasle, zrele, odgovorne ljude’, rekao je Šimleša u svibnju 2013. godine.



Upravo zbog toga je Šimleša prozvan od strane Udruge.

‘Očigledno je kako se dvije verzije priče g. Šimleše ne poklapaju te kako je, opisujući navodni sporni događaj u emisiji “Nedjeljom u 2” lažno preoblikovao priču kako bi iskoristio prostor na javnoj televiziji za manipuliranje govorom mržnje i blaćenjem više od 6000 volontera inicijative U ime obitelji koji su, s druge strane, sami bili u više navrata izvrgnuti verbalnom i fizičkom nasilju od strane neistomišljenika. Da parafraziramo gospodina Šimlešu, na klevetanje i vrijeđanje U ime obitelji i dr. Markić, čovjek se, nažalost navikne, ali – da netko za osobnu promociju optereti svoje malodobno dijete neistinom o tome da ga je netko prokleo – nikako’, stoji u priopćenju udruge U ime obitelji.

