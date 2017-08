U HRVATSKU DOLAZI JEDAN OD NAJUTJECAJNIJIH LJUDI DANAŠNJICE: Nije mu ni 30, a već mijenja jednu od najvećih industrija

U okviru Taste and Travel Festivala, koji se održava od 24. do 30. kolovoza u Zadru, Hrvatska će po prvi puta biti domaćin “E@t: Food in the digital age” (E@t: Hrana u digitalnom dobu) konferencije na koju dolaze neki od vodećih svjetskih utjecajnih osoba i stručnjaka, među kojima je i Adam Lowy, kojeg je prestižni američki časopis Forbes uvrstio u najutjecajnije ljude današnjice do 30 godina.

Ovaj mladi Amerikanac svojim je radom i idejama u svijetu prehrambene industrije napravio iskorak, a njegov projekt Move For Hunger postao je jedna od tema o kojoj izvještavaju brojni svjetski mediji kao što su CNN, New York Times i drugi. Ovaj projekt oduševio je i bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu, priopćio je organizator.

Move For Hunger (MFH) inovativni je Lowyjev projekt koji mobilizira selidbenu industriju kako bi se smanjilo bacanje hrane i pobijedila glad. Projekt surađuje s tvrtkama za selidbu kako bi se hrana koja je višak kod selidbi spasila tijekom tog procesa i dostavila lokalnim bankama hrane diljem SAD-a i Kanade. Move For Hunger pomaže podići svijest o tome da se 42 milijuna Amerikanaca bori s gladi, te ujedno nudi jednostavnu priliku za akciju. U osam godina, skupljeno je više od 3,8 milijuna kg hrane, dovoljno za sedam milijuna obroka onima kojima su potrebni.

Lowy će na hrvatskoj E@t: Food in the digital age konferenciji održati predavanje pod nazivom Food waste and how to tackle it (Bacanje hrane i što s tim poduzeti) . “Kad sam čuo za Taste and Travel Festival, pomislio sam, predobro je da bi bilo istinito. Moja nada je da ću širenjem svoje priče i modela MFH, inspirirati druge da istraže načine kojima se može mobilizirati postojeći resursi u Hrvatskoj kako bi činili dobro. Nadam se i da ću nešto naučiti od ostalih sudionika i upoznati hrvatsku kulturu”, izjavio je Adam Lowy ususret dolasku u Hrvatsku.



Konferencija se održava u zadarskom Arsenalu 26. kolovoza. Neke od tema su bacanje hrane, 3D printeri, blockchain tehnologije, a cilj je povezati mlade poduzetnike s istraživačkim centrima i velikim igračima u prehrambenoj industriji kako bi se što lakše odvažili na neki svoj poduzetnički poduhvat.