NOVI OBRAT, HNS DOBIVA DVA MINISTARSTVA? BARIŠIĆ POKISAO IZAŠAO IZ ZGRADE: ‘Još nismo završili’

Nakon što je HNS u srijedu navečer prelomio i odlučio ući u Vladu premijera Plenkovića, objavivši i imena ministara koji bi zaposjeli upražnjena Mostova mjesta, u tijeku su pregovori predstavnika HNS-a, Matije Posavca i Predraga Štromara s HDZ-ovim Brankom Bačićem i Gordanom Jandrokovićem. Dok je Anka Mrak Taritaš danas objavila da njezino članstvo u stranci ovom odlukom prestaje, Štromar poručuje da, sada već krnji HNS, neće odustati od svojih zahtjeva koji uključuju i kurikularnu reformu. Uspiju li se dogovoriti, HNS bi navodno trebao preuzeti tri ministarstva, a neki HDZ-ovci bi se trebali odreći svojih fotelja.

NOVO 20:00 N1 neslužbeno doznaje kako će HNS dobiti dva ministarstva, ali i da bi ruku za ovu Vladu mogao dići i Glasnović.



19:00 Zastupnici nacionalnih manjina izašli su iz Banskih dvora te kazali kako će sutra biti predstavljeni novi ministri.

18:50 Saborski zastupnik i predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Silvano Hrelja dolazeći u Banske dvore novinarima je kratko rekao da će u Vladi razgovarati o suradnji i o umirovljeničkim problemima koje je moguće riješiti u idućem razdoblju.

Nešto ranije poslijepodne u Vladu je došao državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Robert Kopal, no nije dao izjavu novinarima. Iz Banskih dvora je izašao ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, koji također nije želio odgovarati na novinarska pitanja.

18:07 U Banske dvore su u četvrtak popodne pristigli saborski zastupnici nacionalnih manjina koji su novinarima kratko izjavili da idu na sastanak u Vladu.

Ušli su zastupnici Milorad Pupovac, Furio Radin, Vladimir Bilek, Veljko Kajtazi, Robert Jankovics i Ermina Lekaj Prljaskaj.

Zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radion upitan o kakvom se sastanku radi, samo je kratko rekao – “informativnom”. Na dodatni novinarski upit može li biti precizniji što to znači – rekao kako na sastanak idu radi informacija.

Nešto ranije u Vladu su se vratili član HDZ-ovog Predsjedništva i ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić, koji se zadržao nešto više od pola sata, te predsjednik HDZ-ova Kluba saborskih zastupnika Branko Bačić.

Ranije danas u Vladi su na pregovorima s HDZ-ovim predstavnicima bili vršitelj dužnosti predsjednika HNS-a Predrag Štomar i predsjednik Središnjeg odbora HNS-a Matija Posavec. Po završetku dijela pregovora Štromar je iza 15 sati rekao kako razgovori, pregovori i dogovori o suradnji dviju stranaka idu u dobrom smjeru i bit će nastavljeni vrlo brzo, za nekoliko sati.

17:00 Nakon osam sati iz zgrade Vlade je izašao ministar Pavo Barišić. ‘Sjeo je u auto i bez komentara otišao. Izgledao prilično pokislo…’, javlja reporter N1.

15:50 – Prema neslužbenim informacijama koje prenosi N1, izvori iz vrha HDZ-a rekli su da su sigurni u to da će sutra biti izglasani svi novi ministri u Vladi.

15:12 – N1 javlja da je HNS u pregovorima odustao od resora pravosuđa pa se pregovori sada nastavljaju s dva ministarstva. Do kraja dana pregovarat će i o mjestima državnih tajnika.

14:12 – ‘Još nismo završili razgovore. Možda se bude znalo za nekoliko sati. Mi ćemo završiti pregovore ako vrijednosti možemo odraditi i prenijeti na cijelo društvo u Hrvatskoj’, rekao je HNS-ov Predrag Štromar kad je izašao pred zgradu Vlade u pauzi pregovora s HDZ-om. Najavio je da će se pregovori nastaviti za 2-3 sata.

Na pitanje zašto vjeruje HDZ-u kao koalicijskom partneru, Štromar kaže da je stranka sve dobro izvagala. Na pitanje zašto misli da može promijeniti HDZ, Štromar odgovara:

‘Mi vjerujemo i nemamo alternativu. Izbori 16. srpnja neće ništa dobroga donijeti građanima, a želimo uštedjeti i 200 milijuna kuna’, kaže.

‘Mi ne spašavamo svoju kožu nego hoćemo spasiti Hrvatsku. Ako dobro odradimo posao, onda će HNS biti još jači’, dodaje i ističe da se razgovaralo i o reformi obrazovanja i da će se sve saznati za nekoliko sati.

‘Uvjet je da vodimo reformu obrazovanja i vodit ćemo je, i to preko ministarstva’, rekao je Štromar novinarima pred Vladom.

13:59 – Pregovore HNS-a i HDZ-a komentirao je za N1 SDP-ov Gordan Maras, rekavši da je danas 42. dan otkad Hrvatska nema Vladu te još jednom pozvao Andreja Plenkovića da predstavi ministre ili podnese ostavku. Kada je riječ o HNS-u, Maras kaže:

‘Ulazi u koaliciju s HNS-om koji se prepolovio. Moram podsjetiti da je HNS stranka napravljena da većinu Središnjeg odbora čine članovi iz dviju županija. Pokazali su da su regionalno interesna stranka. Pogledajte sliku Štromara, izbornog luzera koji će sutra biti drugi čovjek Vlade. To je dno dna, ali naši birači to vide.’

13:45 – Ministar financija Zdravko Marić na pitanje kako će u Vladi sjediti s ljudima koji su bili za njegov opoziv odgovorio je da ‘postoje stvari koje nadilaze osobne ili političke interese’.

13:40 – Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin ocijenio je tragičnim suradnju HNS-a i HDZ-a, u kojoj će, po njegovoj ocjeni, HNS žrtvovati svoju stranku i politički kredibilitet za ulazak u vlast.

“Dio kolega iz HNS-a očito je spreman žrtvovati svoju stranku i ostatak političkog kredibiliteta samo kako bi se održali pri vlasti. I to je tragično”, objavio je Grbin na svom Facebook statusu.

Ako misle da će spasiti kurikularnu reformu koalirajući s onima koji su je zaustavili, ako misle da će spasiti ekonomiju koalirajući s onima koji su je upropastili i ako misle da će spasiti slobodu govora koalirajući s onima koji su je gušili, onda to mogu nazvati samo – glupim.

Grbin navodi i da je prije godinu dana Most hrvatskoj javnosti govorio da je spašava od Tomislava Karamarka, iako je upravo taj Most doveo Karamarka na vlast.

Na isti način danas dio naših dojučerašnjih kolega iz HNS-a tvrdi da će Hrvatsku spasiti od HDZ-a time što će HDZ održati na vlast, zaključuje Grbin.

Na Facebooku je objavio i fotografiju s Ankom Mrak Taritaš, uz koju je napisao: ‘U politici postoje fejkeri, a postoje i ljudi s kojima je čast raditi i boriti se.’

13:31 – Goran Beus Richembergh, jedan od HNS-ovih zastupnika koji su objavili da neće podržati Vladu, za N1 je rekao da ostaje pri svojoj odluci.

‘Čovjeka se veže za riječi, a vola za rogove’, kaže Beus i dodaje da je koalicija s HDZ-om zvono za kraj HNS-a.

‘HNS kao takav više ne postoji, podlegao je sirenskom zovu političke korupcije i prodao svoju političku autentičnost za nekoliko ministarskih i državnotajničkih mjesta deklarirajući da će nastojati promijeniti HDZ. Ali u HNS-u više nema jakih ličnosti koje mogu prenijeti takva pitanja na dnevni red’, kaže Goran Beus Richembergh.

Dodaje da će HDZ ‘iskrcati HNS iz Vlade na prvoj stanici ako im dignu tlak’, kao što je to učinio Mostu, HSS-u i HSLS-u.

Osvrnuo se i na poziv SDP-a da se HNS-ovci koji neće podržati Vladu pridruže njima. Kaže da cijeni svaki poziv, ali zasad još nije spreman na takve razgovore.

12:37 – Premijer Plenković mogao bi već danas ili najkasnije sutra objaviti tko su novi ministri. Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg to je rekao novinarima na izlasku iz Vlade.

12:15 – Na pregovore su u Banske dvore stigli HNS-ovi Predrag Štromar i Matija Posavec. Iz HDZ-a su stigli Branko Bačić i Gordan Jandroković. Izjave će davati nakon završetka sastanka, javlja N1.

12:05 – Siniša Hajdaš Dončić (SDP) osvrnuo se na koaliciju HNS-a i HDZ-a rekavši da je to definitivno prijevara birača te da je sada SDP jedina alternativa.

‘Što se tiče četiri saborska zastupnika koji će dići ruku za Vladu Andreja Plenkovića, koji dolaze iz treće izborne jedinice gdje sam ja bio na listi, to je totalna prijevara birača jer su tamo ljudi glasovali za SDP i za normalno krilo HNS-a. Znam da se većina Međimuraca, Varaždinaca i Zagoraca osjeća prevarenima. Ali što je tu je. Moj prijatelj Miro iz Hercegovine ima najbolje objašnjenje za takve ljude: to su koritaši. Moraju se napiti iz jednog korita. Svi dobronamjerni HNS-ovci i HNS-ovke mogu nam se ako žele pridružiti u SDP-u, koji postaje jedina alternativa ovoj kupljenoj Vladi HDZ-a’, rekao je Hajdaš Dončić.

11:40 – Pred HNS-om je u tijeku paljenje svijeća, kao što su ranije i najavili nezadovoljni pripadnici stranke.

11:21 – Anka Mrak Taritaš obratila se javnosti.

‘Jučer sam zatvorila vrata HNS-u. Moj put u HNS-u je završen!’, poručila je.

ANKA MRAK-TARITAŠ OBJAVILA DA NAPUŠTA STRANKU: ‘Jučer sam zatvorila vrata HNS-u, bit ću nezavisna zastupnica’

11:17 – Čini se da i HSU mijenja mišljenje. Silvano Hrelja na stranačkim će tijelima raspravljati o podršci Vladi.

11:05 – Furio Radin, zastupnik talijanske nacionalne manjine, rekao je da će na kraju ipak podržati Vladu.

10:52 – Ispred HNS-a je izjavu dao Predrag Štromar koji je preuzeo upravljanje strankom nakon što je bivši predsjednik Ivan Vrdoljak dao ostavku.

U ime stranke će s HDZ-om pregovarati Matija Posavec, a pregovori će započeti nakon 12 sati, kad završi sjednica Vlade.

Nakon što vjerojatno četiri zastupnika neće podržati ulazak u Vladu, HNS sada ima samo pet ruku. Štromar kaže da stranka ipak neće smanjiti svoje zahtjeve.

‘Mi tražimo da ova država ide u boljem i tolerantnijem smjeru, u otvorenom društvu. To je naš cilj. Pozicije i mjesta tražit ćemo ona za koja mislimo da možemo dati najviše i da stvarno odradimo ono što smo jučer na Središnjem odboru dogovorili’, kaže Štromar.

‘Nećemo odustati od projekata, od kurikularne reforme, od boljeg i kvalitetnijeg društva’, kaže Štromar i najavljuje da će se poslijepodne razgovarati o mogućim ministrima.

Na novinarsko pitanje o nagađanjima o tome da HDZ neće pristati na uvjet koji se odnosi na Ministarstvo pravosuđa, s obzirom na broj mandata koje donose ‘u miraz’, Štromar rezolutno odgovara da oni svoje zahtjeve neće smanjiti.

10:50 – Blaženka Divjak, HNS-ova kandidatkinja za mjesto ministrice obrazovanja, prvi se put obratila javnosti.

PRVI ISTUP MOGUĆE HNS-ove MINISTRICE: ‘Naravno da treba provesti novi natječaj za voditelja kurikularne reforme’

“Prije svega mislim da je obrazovanje zaslužilo da se depolitizira. Najprije to, a onda projekti koji će biti važni ne za jednu stranku, ne za neke osobe, nego projekti koji će biti važni za našu djecu i buduće generacije”, navela je Divjak prioritete ako zaista postane ministricom znanosti i obrazovanja.

10:30 – Ministar graditeljstva Lovro Kuščević rekao je da će se na pregovorima s HNS-om utvrditi tko će dobiti koju poziciju i kome će se ustupiti koja mjesta. Na pitanje hoće li on preuzeti Ministarstvo uprave, odgovorio je da je to ministarstvo u lošem stanju i da na to mjesto zato treba doći stručnjak koji će uvesti reda u državnu upravu, općine i gradove.

‘To je velik izazov za svakoga’, rekao je Kuščević.

10:31 – ‘Nema nove legalizacije’, kaže ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević osvrćući se na nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Kuščević dodaje da je to jasna poruka za javnost, ali i možebitne bespravne graditelje.

10:26 – Predstavlja se nacrt prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Prijedlog zakona je usvojen i upućuje se u saborsku proceduru.

10:22 – Vlada je usvojila nacrt dokumenta Strategije nacionalne sigurnosti.

‘Vjerujem da će on poslužiti barem za vrijeme mandata naše Vlade, a onda i poslije toga’, rekao je predsjednik Vlade.

Prihvaćen je i Zakon o sustavu domovinske sigurnosti.

10:17 – Ministar obrane Damir Krstičević predstavlja Strategiju nacionalne sigurnosti.

10:10 – Počela je sjednica Vlade RH. Na dnevnom redu su, među ostalim, prijedlog strategije nacionalne sigurnosti i zakona o sustavu domovinske sigurnosti, nacrt prijedloga zakona o subvencioniranju stambenih kredita, osnivanje Radne skupine za pripremu kandidature RH za sjedište Europske agencije za lijekove u RH. Premijer Andrej Plenković u svom uvodnom govoru nije spomenuo krizu Vlade niti suradnju s HNS-om, iako se to očekivalo.

‘Možemo svi biti zadovoljni završetkom procesa lokalnih izbora koji je bio glavna tema svih političkih zbivanja u zemlji u proteklom razdoblju. Čestitam svim pobjednicima. Siguran sam da ćemo u duhu partnerstva nastaviti suradnju za boljitak Hrvatske i provoditi politiku ravnomjernog regionalnog razvoja zemlje’, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Istaknuo je zadovoljstvo bespovratnim sredstvima od EU-a za zadruge hrvatskih branitelja, koji se bave poduzetništvom i tako integriraju u društvo.

‘To je dobro i to potičemo. Moramo nastaviti dalje promovirati takve mogućnosti’, kaže Plenković.

Plenković se osvrće i na sve češće terorističke napade i najavljuje da će druga točka Vlade biti strategija nacionalne sigurnosti i zakona o sustavu domovinske sigurnosti.

‘To će pojačati cijeli angažman sustava, osigurati učinkovitiju koordinaciju, bolju povezanost s partnerima i brže reakcije na eventualne krize i prijetnje, ali i njihovo upravljanje i sprječavanje’, kaže Plenković.

10:00 – Ministar zdravstva Milan Kujundžić prije sjednice Vlade rekao je da situacija s HNS-om neće oslabiti HDZ. Na pitanje novinara ostaje li u svom resoru, Kujundžić kaže – za sada da, no uz protupitanje: ‘Ostajete li vi u svojoj novinskoj kući?’

HNS ODUSTAO OD JOKIĆA, RADI SE NOVA KADROVSKA KRIŽALJKA: Ovo su HNS-ovci koji žele u Plenkovićevu Vladu, no i neki HDZ-ovci mijenjaju fotelje

Danas se, pak, očekuje i obraćanje javnosti Anke Mrak Taritaš.

N1 javlja kako doznaje da bi se pred HNS-om danas mogli okupiti nezadovoljni članovi kako bi zapalili svijeću.

U zgradu Vlade ušao je ministar znanosti i obrazovanja, Pavo Barišić, i to u prilično neraspoloženom izdanju, a novinarska pitanja je ignorirao, javlja N1.