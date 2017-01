HRVATSKA SE PROBUDILA OKOVANA SNIJEGOM I LEDOM: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas, ali i za ostatak vikenda

Nakon jučerašnje snježne mećave koja je zahvatila zapadne dijelove unutrašnjosti i sjeverni dio hrvatske obale, za danas prognostičari predviđaju smirivanje vremenskih prilika.

U prvom dijelu dana bit će većinom oblačno, u unutrašnjosti još mjestimice sa snijegom, a na Jadranu kišom. Već ujutro se na sjevernom Jadranu i u zapadnim dijelovima unutrašnjosti očekuje prestanak oborina uz postupno smanjenje naoblake, a sredinom dana i drugdje. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji do umjeren zapadni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren, ponegdje i jak zapadni i sjeverozapadni vjetar, a uz obalu i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 5, a na Jadranu od 5 do 10 °C.

Što se tiče zagrebačkog područja, također će u prvom dijelu dana većinom biti oblačno, no postupno će se naoblaka smanjivati te se očekuju i sunčana razdoblja. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 3 °C.





Pogledaj fotogaleriju

U Gospiću i Ogulinu palo 26 centimetara snijega

Kako pokazuju jutrošnji podaci DHMZ-a, slab snijeg i dalje pada u istočnim dijelovima Hrvatske. Najviše novog snijega napadalo je u Lici, gdje je u Gospiću i Ogulinu izmjereno 26 centimetara novog snijega. Ukupno snježnog pokrivača ima najviše na Medvednici i Zavižanu 29, odnosno 66 centimetara. U Zagrebu je jutros izmjereno 8 centimetara, u Osijeku 6, Varaždinu 17 i Karlovcu 13.

Jutros u 8 sati najniža temperatura izmjerena je na Zavižanu – 9°C i Biokovu -8,6°C.

Vremenska prognoza za nedjelju

Prognostičari za sutra najavljuju većinom bez oborina uz sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu ponegdje jaka, na udare moguće mjestimice i olujna bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -10 do -5, a na Jadranu od -3 do 4 °C. Najviša dnevna od -3 do 3, a na Jadranu od 3 do 8 °C.

Zimski uvjeti na autocestama i državnim cestama

Prestanak je zimskih uvjeta na autocestama A2 Zagreb-Macelj (od 23 sata), A4 Breznički Hum-Goričan (od 1 sat) i Istarskom ipsilonu (od 23,40 sati), izvijestio je HAK.

Zbog snijega i poledice zimski su uvjeti na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u Gorskom kotaru, Lici, Istri, Hrvatskom primorju, dijelu Dalmacije, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Slavoniji. U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije.

HAK savjetuje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zimski su uvjeti na autocestama (zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama) A1 Karlovac-Bosiljevo 2-Otočac-Gospić-Sveti Rok-Maslenica-Zadar 2, A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2 i A7 između čvora Diračje i GP Rupa.

Zimski su uvjeti i na državnoj cesti DC1 na dionici Macelj-Krapina-Zagreb-Karlovac-Knin, državnoj cesti DC3 na dionicama Goričan-Varaždin-Breznički Hum i Karlovac-Delnice-Rijeka, Jadranskoj magistrali (DC8) na dionici GP Rupa-Rijeka-Senj-Karlobag te na mostu Krk (DC102).

Zbog olujnog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), dok je između Senja i Karlobaga dodatno zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila). Jak vjetar usporava promet na dionici autoceste A1 između čvorova Bisko i Karamatići.

Zatvorena Sljemenska cesta

Za sav promet zatvorena je Sljemenska cesta u Zagrebu.

Zbog puknuća dalekovoda na Jadranskoj aveniji u Zagrebu u oba smjera savjetuje se vozačima da voze opreznije (žice dalekovoda su na kolniku).

Zbog prepriječenih teretnih vozila na državnoj cesti DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Banićevac-Baćin Dol voze samo osobna vozila jednim trakom usporeno, zatvorena je županijska cesta ŽC2143 Križ Gornji prema Koprivnici (obilazak je Kapela-Novigrad Podravski).

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na brojnim cestama diljem Hrvatske, dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu.

Nema dužih čekanja na graničnim prijelazima

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog radova na graničnom prijelazu Županja u oba se smjera povremeno vozi usporeno, a teretna vozila dodatno

otežavaju protočnost putničkog prometa.

Radovi su i na graničnom prijelazu Slavonski Brod, smanjen je broj ulaza i izlaza, pa se vozače upozorava na gužve i duža čekanja, te im se savjetuje da koriste susjedne granične prijelaze.

Granični prijelaz Harmica (Slovenija) otvoren je za vozila do 7,5 tona.

U prekidu trajektne, katamaranske i brodske linije

U prekidu su trajektne linije Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Makarska-Sumartin, Dubrovnik-Lopud-Suđurađ, Prapratno-Sobra i Split-Supetar.

Također su u prekidu katamaranske linije Novalja-Rab-Rijeka, Mali Lošinj-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Zadar-Mali Iž-Veli Iž-M. Rava-Rava, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Jelsa-Bol-Split, Korčula-Hvar-Split i Vis-Split.

U prekidu su i brodske linije Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Brodska linija Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice plovi bez pristajanja u lukama Vodice i Prvić Luka. Trajekt na liniji Šibenik-Kaprije-Žirije plovi bez pristajanja u luci Kaprije.

Prognoza za subotu

U subotu, 14. siječnja, u većem dijelu unutrašnjosti vozit će se otežano zbog snijega, koji se očekuje i u dijelu priobalja, posebice na riječkom području. U ostalom dijelu zemlje vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima od kiše.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima, nadvožnjacima te u usjecima. Zbog snijega i zimskih uvjeta očekuju se zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Zbog jakog vjetra za pojedine skupine vozila moguća su ograničenja na goranskoj dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb, Jadranskoj magistrali (DC8) te podvelebitskoj dionici autoceste A1, kao i poteškoće u pomorskom prometu.

Promet putničkih vozila bit će povremeno pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod i Macelj, a teretnih na prijelazima Bajakovo, Macelj, Pasjak i Bregana.