U FOTELJU DOŠAO S BURZE: Ministrov brat postao član uprave nakon što je u siječnju dobio otkaz u HŽ-u

Svetimir Marić, brat ministra državne imovine Gorana Marića, koji je prošlog tjedna zaposlen na mjesto člana uprave tvrtke Tehnički servisi željezničkih vozila (TSŽV), tvrtke kćeri HŽ Putničkog prijevoza, napustio je sustav HŽ-a krajem siječnja ove godine uz otpremninu od 35.000 kuna.

On je, naime, u drugoj tvrtki kćeri HŽ PP-a Tersus Ekou, kojoj je bio direktor od 2005. do 2016. godine, dobio poslovno uvjetovani otkaz te je od 30. siječnja do 22. veljače ove godine bio u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

To su za Večernji list potvrdili u HŽ PP-u, čiji direktor Robert Ferdelja tvrdi da je Marić spreman otpremninu vratiti tvrtki Tersus Eko iako, kako navodi, za to ne postoji zakonska obveza.



Ferdelja kaže da Marić nije tražio isplatu otpremnine koja mu je pripadala kao opozvanom članu uprave tvrtke Tersus Eko, već je sklopio novi ugovor o radu stavljajući se u položaj svih ostalih radnika Društva. Marić je s mjesta direktora tersus Eko opozvan u srpnju prošle godine.

“Nakon opoziva Marića, zbog gubitka poslova čišćenja poslovnih prostora HŽ Infrastrukture na javnom natječaju u rujnu 2016., što je tvrtki Tersus Eko osiguravalo do 85 posto prihoda, tvrtka je bila prisiljena poslovno otkazivati ugovore o radu (70 posto radnika), među kojima je bio i Marić u jednakom statusu kao i ostali radnici”, navodi Ferdelja.

Dodaje da je tvrtka Tersus Eko donijela odluku o njegovu poslovno uvjetovanom otkazu i odredila mu otpremninu u iznosu određenom kolektivnim ugovorom Društva i Zakonom o radu, kao i svim drugim radnicima. A to je šest plaća. Inače, tvrtka Tersus Eko nije imala novac za isplatu otpremnina pa je zbog toga morala jednu svoju nekretninu prodati, a njezin kupac bio je HŽ PP. Iz tvrtke je tako otišlo 127 radnika.