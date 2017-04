U BRUXELLESU NAGRADILI MLADU SPLIĆANKU: ‘Moj hobi mi je otvorio brojna vrata’

Petra Nimac Kalcina, 17-godišnjakinja iz Splita, najbolja je prevoditeljica u Hrvatskoj. Na tron ju je postavila Europska komisija koja joj je za njezin hobi dodijelila i nagradu.

Za pomalo neobičan hobi mlada Splićanka Petra Nimac Kalcina prije tjedan dana dobila je veliko priznanje. Europska komisija proglasila ju je najboljom mladom prevoditeljicom iz Hrvatske. Uz to što prevodi, Petra uči i španjolski i talijanski te pleše zumbu.

A sati provedeni nad knjigom sada su se i isplatili. Sedamnaestogodišnja Petra najbolja je hrvatska mlada prevoditeljica, a nagradu je dobilo i 28 njezinih kolega iz drugih zemalja. Svaki od njih bio je najbolji u svojoj zemlji.

“To je veliko priznanje i velika čast i, koliko god da je vremena prošlo, i dalje ne mogu vjerovati da se to meni dogodilo i da sam stvarno ja dobila to priznanje, tako da mislim da mi je to otvorilo brojna vrata”, kaže za Dnevnik.hr Petra Nimac Kalcina koja je imala konkurenciju od 3000 učenika.



Posao u prevoditeljstvu

Petra je prevela tekst s engleskog na hrvatski, a za to je imala samo dva sata. Kaže kako je bilo dosta zahtjevno i teško, ali da se snašla.

U splitskom MIOC-u izuzetno su ponosni na Petrin uspjeh. “Izuzetno uspješna mlada osoba, koja je prepoznala sve prednosti sudjelovanja u ovakvom natjecanju, koja se posvetila, koja je danima sa mnom sjedila i prevodila izuzetno zahtjevne tekstove”, rekla Petrina mentorica Ivana Pločkinić, dodajući kako je 17-godišnjakinja na dodjeli nagrada u Bruxellesu ostvarila brojne kontakte te vjeruje kako će bude li se bavila prevoditeljstvom brzo pronaći posao.

Do odabira fakulteta Petru dijeli još godinu dana i vjerojatno će prevagnuti ljubav prema jezicima.