LONDONSKI SUD DOSUDIO U KORIST AGROKORA: Ne samo da im je odbijena žalba, Sberbank mora još i platiti

Odlukom suda u Londonu Izvanredna uprava za Agrokor je i više nego zadovoljna.

Ruskom Sberbanku je na arbitražnom sudu u Londonu uskraćeno pravo žalbe na njegovu raniju odluku o priznavanju lexa Agrokor, što će se pozitivno odraziti i na druge sudske sporove, priopćeno je danas iz Izvanredne uprave za Agrokor.

Naime, Sberbanka je proces pokrenula prije nekoliko mjeseci u želji da putem međunarodne arbitraže naplati svojih 1,1 milijardu potraživanja u Agrokoru, a na današnjem ročištu sudac je arbitražu onemogućio te je Sberbanku naložio platiti 50 posto troškova izvanredne uprave u ovom slučaju, doznaje Večernji list. Na londonskom ročištu danas su donesene ukupno tri odluke u korist posrnulog koncerna. Prva je prekid postupka po Cross-Border Insolvency Regulations automatske prirode i da vrijedi od dana i trenutka odluke o priznanju postupka.

Sud je odbio razmotriti zahtjev Sberbanke da se prekid izmijeni. Druga odluka koja ide u prilog Agrokoru je da je Sberbanku uskraćeno pravo žalbe te mora pristupiti Žalbenom sudu radi dozvole za žalbu u roku od 28 dana, kao i odluka da Sberbank mora platiti pedeset posto troškova izvanredne uprave u ovom slučaju. S obzirom da je novo ročište zakazano tek za veljače te da do tada Sberbank ne može pokrenuti postupak arbitraže, to zapravo znači da je uprava predvođena Antom Ramljakom, ali i Hrvatska, zasad sigurna od arbitražnog postupka u Velikoj Britaniji, piše Večernji.

Kako je ruski Sberbank pokrenuo sudske postupke i u zemljama regije u kojima Agrokor ima imovinu, putem kojih se nastoji naplatiti, u slučaju da te postupke dobije, Agrokor bi mogao ostati bez imovine koja se sada procjenjuje na oko 150 milijuna eura. Londonska odluka sada bi mogla “pozitivno” utjecati i na te druge sporove. Primjerice, Ljubljanski je sud sredinom studenog odlučio da ‘Lex Agrokor ne poštuje načela ravnopravnog tretmana vjerovnika što je jedno od temeljnih načela insolventnih postupaka i dio javnog poretka Slovenije’ pa su tad krenule špekulacije o tome da se Sberbank dijelom naplati Mercatorom, no to neće biti moguće sve do konačnog pravorijeka Vrhovnog suda Slovenije.