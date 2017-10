TVRTKA U STEČAJU NEMA ZA PLAĆE, ALI IMA OGROMNE KOLIČINE RAKIJE: Problem je što je ne mogu prodati

Pan Trgovina, tvrtka u stečaju Marinka Mikulića sa sjedištem u Đakovu već četiri godine kao jedinu imovinu ima rakiju, čak 226.600 litara, no nikako ju ne uspjeva prodati kako bi podmirio dugove.

U trenutku otvaranja stečaja, Pan Trgovina na sebi nije imala nikakvu imovinu osim puno bačava alkohola. Zoran Subotić već je treći stečajni upravitelj koji je 226.600 litara rakije poslao na šestu prodaju prikupljanjem pisanih ponuda, a tu je i 870 litara špirita. Cijena bez PDV-a je 2.560.000 kuna, a rok je 23. listopad, piše Glas Slavonije. Kaže da u svojoj karijeri upraviteljskog staža nikad nije prodavao takvu stečajnu masu.

Na svakoj dražbi cijena je sve niža

‘Sada ima nekih upita iz Slovačke, preko posrednika. Mislim da su posrijedi trgovci iz te zemlje. Uzeli su uzorke. Od dražbe do dražbe cijena je svaki put 20 posto niža. Bio je dosad iskazan interes za rakiju za cijenu od 1,6 milijuna kuna, no takva ponuda je odbijena jer je to premalo za tolike količine ‘, pojasnio je Subotić.

Još od 2013. taj se alkohol nalazi u trošarinskom skladištu u Slavonskom Brodu, a iako tu ima više vrsta voćnih rakija, prodati se moraju u paketu jer je Skupština vjerovnika donijela takvu odluku zbog pretakanja, ambalaže itd.



‘Djelomične količine mogle bi ići samo u slučaju ozbiljne, konkretne ponude i da se ponudi prihvatljiva cijena’, rekao je stečajni upravitelj za Glas Slavonije.

Radnici potražuju 5.88 milijuna kuna plaća

Prodaja te rakije značila bi isplatu plaća za 343 radnika, koji potražuju 5.88 milijuna kuna plaća i drugih prava iz radnog odnosa. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca isplatila im je tek tri plaće. Tvrtka ima velik dug i prema državi, 12,09 milijuna kuna, a tu su i dugovi prema drugim vjerovnicima u iznosu od 92.628.021 kuna.

Jedna od bivših radnica PAN Trgovine kaže da se samo nada da će se rakija prodati do njezine 70. godine kako bi radnici dobili ono što im se duguje. Kaže i da su svi radnici znali što se s tvrtkom događa i da se imovina prebacuje na druga poduzeća, ali nije bilo reakcije.

‘Ne može nestati. Znam se zezati pa reći: da smo ju prodavali litru po litru na korzu, već bi se prodala. Neka ju prodaju bar po kunu. Pa, kunu po kunu… Srce me boli kada prođem korzom i vidim te prazne izloge trgovina u kojima smo radili’, rekla je.