TVORNICA ZAGAĐUJE OKOLIŠ I NE REAGIRA NA KAZNE I OPOMENE: ‘Tu se ne može živjet. Djeca će se jednog dana otrovati zbog tog isparavanja’

Tvornici su prije četiri godine odbili dati dozvolu, no da vlasnik to ignorira i nastavlja s radom. Poslali su mu i kaznu od 7000 kuna, no ni nju nije platio.

Stanovnici Putičanja upozoravaju na ekološku katastrofu upirući prstom u tvornicu ribe Ostrea koja navodno godinama svoj otpad, riblje glave, ulje i masti, pušta u njihova polja. Mještani strahuju za svoje usjeve, vodu koju piju, zdravlje svoje djece, a ne pomažu im ni institucije.

“Ja ne želim rijeku otrova. Mene ne zanima kazna. Rijeka otrova ide prema mome smilju, prema mome selu. Mislim da ide i u bunare”, kaže Klaudio Smolić za Provjereno, dok njegov sumještanin Zakarija Begić dodaje: “Ne znam gdje su naša ministarstva i oni što se brinu za zaštitu okoliša. Oni uništavaju jedno cijelo selo. Tu se ne može živjet. Djeca će se jednog dana otrovati zbog tog isparavanja”.

Na poplavljenom području umiru biljke i životinje

Uprava tvornice, pak, tvrdi kako žitelji Putičanja nisu u pravu, no oni se ne daju. “Oni tvrde da to nije otrovno. A kako ne bi bilo? Riba se soli pakuje u konzerve, a konzervirana riba u sebi ima kiseline. Ta kiselina dolazi u zemlju, zbog čega se ona i suši. Ali nije problem u tome. Problem je što ona ide u ponor kraškog kraja. I ona će jednoga dana doći do dolje”, rekao je Begić.



U međuvremenu, na poplavljenom području umiru biljke i životinje. S bujanjem otpadnih voda, buja i strah mještana. Zoran Petrović, koji je ondje nekad sijao pšenicu i djetelinu unatrag dvije godine, kaže, to ne može jer mu se zemlja pretvorila u zagađenu mlaku. “Svaki put nam kažu da će za 15 dana riješiti, ali ovo već godinama ide. I sad samo pitanje vremena kada će doći do sela. Može iskopati kanal i neke ide u more. Nema mnogo izbora”, pojasnio je.

‘Riješit ćemo za tri dana’

Načelnik općine Stankovci, u čijoj je poslovnoj zoni tvornica, tvrdi da su sve mogućnosti iscrpljene. Zakazao je, smatra, vodopravni inspektor koji nije obustavio rad tvornice, nego samo odredio novčanu kaznu. “Mi nemamo nikakav mehanizam kojim bismo mogli prisiliti tvrtku Ostrea da izgradi pročistač. Ako ga ima netko, onda ga imaju Hrvatske vode jer te iste Hrvatske vode izdaju vodopravnu dozvolu. Po mojim informacijama, 2013. je tvornici istekla dozvala pa su jedno vrijeme bili bez nje, zatim su opet dobili neku privremenu a sada je 2018. godina”, kaže Stanković za Provjereno.

Na situaciju su se žalili i iz Općine Pirovac, odakle su i obavijestili nadležno ministarstvo, no kažu da se ništa nije dogodilo, jer ono do danas Općini nije dostavilo rezultate analize vode koju su proveli.

Direktor tvornice Neven Badurina u kratkom je telefonskom razgovoru samo poručio da će sve riješiti za tri dana i da je riječ o vodi iz sustava hlađenja, a ne otpadnoj vodi. Mještanima nije prvi put da to čuju.