UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE, UGINUO PAS KOJEG JE VLASNIK PREMLATIO METALNOM ŠIPKOM ‘JER JE BJEŽAO’: ‘Nadali smo se da ćemo ga moći spasiti’

U osječkom azilu uginuo je pas Felix koji je tamo doveden prije nekoliko tjedana nakon što ga je metalnom palicom brutalno izudarao njegov 74-godišnji vlasnik. Teško ozlijeđena životinja bila je operirana, no kobna je bila sepsa što se razvila naknadno.

Priču o Felixu objavio je na Facebooku upravo osječki azil. U brigu oko pasa uključili su se i drugi građani, pomažući oko njegovog liječenja.

Volonteri su učinili sve

‘Felixa smo odmah zbrinuli čim je došao i počeli sa liječenjem. Operiran je, bio je i u Zagrebu na pregledima i kontroli. Problem su bile otvorene rane na nogama koje je imao i koje je također trebalo operirati, ali nismo mogli jer je stalno imao upale’, prenose 24sata riječi volontera iz azila koji su se u jednom trenutku bili ponadali da će uspjeti spasiti Felixa.



Nakon operacije pas je bio smješten kod jedne volonterke koja je skrbila danonoćno o njm.

U azilu se prisjećao i poziva susjeda brutalnog 74-godišnjaka koji je svog ljubimca pretukao nakon što mu se istrgnuo s lanca.

Susjedova prijava

‘Susjedu je pobjegao pas, otrgnuo se s lanca. Kad ga je pronašao, izmlatio ga je metalnom šipkom, dok nije onemoćao, urlao, skvičao, više nije mogao hodati… Onda ga je vukao lancem do garaže koja mu je valjda jedini zaklon i tamo ga opet svezao. Psa više ne vidim, ne čujem ga, ne znam je li uopće živ’, objavljene su riječi uznemiranog susjeda na Facebook stranici osječkog Azila za napuštene pse Udruge Pobjede.

Kada su stigli na adresu na kojoj se pas nalazio zatekli su strašan prizor. Felix se vukao na prednjim nogama, dahtao, hroptao, oko mu je bilo zatvoreno. Oko njega bilo je i zgrušane krvi, dok mu je rana na obrazu bila otvorena. Krvu mu je tekla iz usta i iz nosa.

Vlasnik nimalo ne žali

Vlasnik psa za Jutarnji list priznao je da je pretukao psa, no zbog toga nije nimalo žalio.

‘Pobjegao je na ulicu, često to radi. Otišao sam za njim te smo se sat i pol natezali. Nije se htio vratiti u dvorište. Dva puta me ugrizao, pa sam kasnije morao i u bolnicu na previjanje. Zbog toga sam podivljao: hranim te deset godina, a ti meni bježiš, režiš na mene i grizeš me. Naljutio sam se, uzeo štap, istukao ga i dovukao u dvorište, gdje mu je i inače mjesto, na lancu. Da sam ženu ubio, reakcija bi bila manja. Ići ću na kraju i na sud zbog ovoga. Ajde, molim vas, kad mama istuče dijete, je li to zlostavljanje? Naravno da nije. Zlostavljanje traje dulje vremena, a ja sam njega udario prvi put u životu’, pravdao se.