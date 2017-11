TURUDIĆ KOMENTIRAO PRESUDU ARBITRAŽNOG SUDA: ‘Arbitri ne poznaju ili ignoriraju hrvatske zakone’

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić ocijenio je u razgovoru za subotnji Jutarnji list da arbitri u slučaju Ine ili ne poznaju ili ignoriraju hrvatske zakone.

Prema nedavno objavljenim dijelovima presude Arbitražnog suda komisije UN-a od 23. prosinca 2016., po kojoj je Hrvatska izgubila spor s MOL-om oko Ine, Sud je ključnog svjedoka Roberta Ježića i dokaznu snimku ocijenio nepouzdanima, a njega kao suca u tom slučaju pristranim.

Turudić je rekao kako ispada da je njegov krimen to što je najavio da će voditi predmet kako propisuje zakon.

Arbitražni sud ocijenio je “da ne može zanemariti sučevu očitu pristranost pri suđenju”, jer je “nakon što je Ustavni sud vratio predmet na ponovni postupak, sudac (Ivan) Turudić nastojao ishoditi da on vodi ponovni postupak” te je dao dvije izjave za tisak iz kojih je “vrlo jasno da se ne slaže s odlukom Ustavnog suda te da smjera na to da on vodi ponovni postupak”.



‘Meni spis uopće nije bio oduzet’

“Istina je da sam ja u baš svakoj izjavi, koju sam dao na tu temu, naglašavao da se odluka Ustavnog suda mora poštivati i ti ne samo njena izreka nego i obrazloženje”, istaknuo je te ocijenio apsurdnim da je želio da se na ponovljenom suđenju spis dodijeli opet njemu.

Zašto bih se ja borio za to kad meni spis uopće nije bio oduzet, upitao je i podsjetio kako je Ustavni sud spis vratio na ponovno suđenje istom sudskom vijeću.

U presudi stoji kako bi Arbitražno vijeće i prihvatilo Ježićeve tvrdnje da su bile poduprte drugim dokazima i svjedocima. Turudić je na to upitao zašto nisu te naglasio kako iz toga iščitava poruku da bi odluka bila možda drukčija da su svi dostupni dokazi bili izloženi.

Među ostalim, podsjetio je da nije arbitražnu tužbu podnio Županijski sud u Zagrebu i nije predmet arbitraže bilo odlučivanje u posljednjoj instanci o presudi tog suda i Vrhovnog suda RH. “Tužbu je podnijela hrvatska Vlada, sa svim obvezama i odgovornostima koje iz toga proizlaze”, rekao je Turudić.

Neprimjerenim je ocijenio da se u arbitražnoj presudi apostrofira ime samo jednog suca iz Vijeća.

Sporna snimka

Arbitražni sud nije smatrao da bi ga išta u predmetu dovelo do zaključka da je novac kojeg je Ježić primio zapravo mito za Sanadera. Također nije smatrao pouzdanom ni video snimku iz restorana Marcellino na kojoj se vide za stolom Ivo Sanader i predsjednika Uprave MOL-a Zsolta Hernadija. Temeljem usporedbe iskaza i vremena zabilježenog na snimci i mišljenja vještaka, “Sud je zaključio da bi bilo pogrešno previše oslanjati se na tu snimku naročito u pogledu datuma i vremena”.

“Ne radi se niti o kakvom krunskom pa niti odlučujućem dokazu”, rekao je, uz ostalo, Turudić dodavši da govori o predmetu koji je on vodio i o utvrđivanju iz tog predmeta te da ne želi utjecati na utvrđenja u ponovljenom suđenju.

Turudić je, uz ostalo, rekao kako se osuđujuća presuda Sanaderu nije temeljila isključivo na spoznaji o tome da su ugovori koje je tadašnja vlada sklopila s MOL-om bili štetni za Hrvatsku. “Presuda se temeljila na činjenici da je dokazan korumptivni sporazum kako je to optuženiku optužnicom stavljeno na teret”, istaknuo je.