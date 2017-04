TURISTI STIGLI U HRVATSKU I OSTALI U ČUDU: ‘Krasno je, ali zašto ne radi niti jedan dućan ili restoran?’

Rekordne navale turista za uskrsne praznike izgleda nisu nagnale gradove i općine uz more, pa niti ugostitelje da im ponude išta više od sunca. No izgleda da turistima to i odgovara…

Iako se svake godine govori o produljenju turističke sezone, i ove godine su turiste dočekali zatvoreni restorani, neuređene plaže te uglavnom pustoš. Kako je za Slobodnu Dalmaciju ironično komentirao jedan vlasnik hotela, turistima se u nudi pošta i dva dućana ističući kako je takva situacija dugoročno opasna.

Svi dolaze u špici, poberu vrhnje i odu

“Od ponude u mjestu imamo otvorenu poštu, dvije trgovine namirnicama, jednu pekarnicu, nekoliko kafića i jednu pizzeriju. I to vam je sve što ćete naći u ovo doba godine, slobodno to napišite. Naš hotel radi cijelu godinu, a zimi u mjestu nema baš ničega. Vrijeme je da kažemo istinu o našem turizmu u predsezoni. Svi dolaze raditi u “špici”, uberu vrhnje i profit i nestanu, a to nije turizam kakav bismo trebali imati” ogorčeno za Slobodnu govori Marko Luketina, direktor hotela “Slavia”, jedinog hotela koji je imao snage tijekom zime držati otvorena vrata gostima u Baškoj Vodi.



Prije nekoliko dana i drugi je hotel “Horizont” primio prve goste, ovih dana ih je nekoliko stotina u Baškoj Vodi, susreću se na šetnici, uz more, na terasama. Ali domaćim poduzetnicima njihov broj još nije takav da bi započeli s radom. Rijetki ugostiteljski objekt koji je otvorio svoju terasu i ponudio slastice, sladoled i piće je Zedi Hakiku, ugostitelj čija obitelj već 52 godine na rivi u Baškoj Vodi ima taj objekt.

Turisti oduševljeni mirom

“Prvi put smo u Hrvatskoj i na Makarskoj rivijeri i oduševljeni smo ovim suncem, toplinom i mirom koji nas je dočekao” oduševljen su Rita, Philip i njihov sin Frederik i ne vide nikakav problem.

“Dosadno?! Ma, kakvi, pa mi smo pobjegli iz Bonna gdje nam je gužva i buka, ovdje uživamo u miru kakvog ne pamtimo. Otkrivamo sve oko sebe, a oduševljeni smo Biokovom, nigdje nismo vidjeli tako veliku planinu odmah uz more. Čuli smo da je tu i park prirode, otići ćemo svakako vidjeti ga, bit ćemo nekoliko dana ovdje uz more, a onda idemo dalje prema Dubrovniku” kaže Philip.

Vraćam se dogodine, ali ljeti više nikad

“Nama su u Njemačkoj sada školski praznici za Uskrs i odlučili smo s djecom doći u Bašku Vodu da vidimo kako je ovdje kad nije gužva. Bili smo ljeti, ali nije nam se svidjelo u tom mravinjaku, a sada nam je super. Djeca se voze na skejtu po rivi, nitko im ne smeta, sunce sja, toplo je i više od toga nam ne treba” slaže se i Njemica Anamarija koja će sa suprugom Svenom i djecom Lukom i Emom provesti cijela dva tjedna školskog raspusta na Makarskoj rivijeri. I kaže, vratit će se opet dogodine u proljeće, ljeti više ne.

U Tučepima, “Bluesun hotel Alga” je prepun gostiju. Otvaraju se i drugi hoteli u mjestu pa će od Uskrsa, kažu biti popunjeni 108 posto. “Jest, imamo overbooking u idućem tjednu, riješit ćemo mi to lako i rasporediti goste u druge naše hotele iste kategorije. Odlično je započela sezona i bit će najmanje jednako dobra kao lanjska koja je bila rekordna svih vremena. Gostima smo osigurali živu glazbu u hotelu svaku večer, animatore koji im organiziraju igre i zabavu, a svakodnevno odlaze na izlete u okruženje” kaže Ivo Visković.

Skandinavci bi već sada vodene sportove

Na pitanje gdje najradije odlaze gosti ovih dana na izlete, Natalija Đukanović,voditeljica poslovnice agencije “Sunce Global” koja organizira izlete, kaže kako je ranč konja u Sinju i priča o Alci jako zanimljiva turistima, baš kao i safari na Neretvi, vinske ceste Imotske krajine, tura po “Hajdukovu” stadionu u Splitu, posjet farmi divljih konja u Livnu i puno drugoga.

“Skandinavcima je toliko toplo ovdje ovih dana da traže vodene sportove kojih još nema u ponudi, oni bi se kupali i zabavljali u moru, ali to se organizira tek od početka lipnja, pa su razočarani ” govore turistički radnici.

“Nije uopće hladno, pa ovo je idealna temperatura za kupanje. Moja grupa je danas na izletu, ali ja sam ovo sunčano vrijeme htjela iskoristiti za kupanje. Kupala bih se ja i u moru, ali nije uređen ulaz u more na plaži pa je sve kamenje klizavo. Kupila sam i gumene papuče, ali svejedno se kliže, pa me strah da ću pasti. Molim vas, recite domaćinima da prilagode malo ulaz u more za nas starije da ne padamo” priča vesela Gisela Scheider, 86-godišnjakinja plivajući u otvorenom bazenu u kojemu se voda uspjela popeti tek do skromnih 19 stupnjeva.

Zašto vam ne rade restorani?!

Na pitanje nedostaje li joj nešto na odmoru u Hrvatskoj u ovo doba godine, kaže kako joj jako fali mogućnost kupovine. Ona bi, kaže, obnovila garderobu dok je na odmoru, ali nigdje u mjestu ništa ne radi. Čak ni suvenire ne može kupiti.

“Ali, doći ću opet dogodine u travnju, možda tada bude i otvorenih trgovina. Lijepo mi je i ovaj mir je najljepši dio odmora. Ali, zašto su vam svi ugostiteljski objekti zatvoreni?! Toliko je toplo i lijepo vrijeme, ne znam zašto ne otvore da možemo sjediti na suncu i uživati na terasama?!” pita se gospođa Gisela.

I Britanki Jean Lipscomb odgovara mir, ali nedostaju joj restorani. “Jučer sam bila na izletu u Omiš pa sam se umorila i danas mi baš odgovara ovaj mir. Bila sam i na vinskim cestama pokraj Imotskog, u nacionalnom parku, svuda ima turista, ali ovo mjesto kao da još spava. Tu nema ničega osim ljepote mora, prirode i tišine. Ali, sve je jako čisto i ljudi su ljubazni pa ću doći i dogodine. I da, recite mi zašto restorani ne rade?!- ponavlja Britanka pitanje na koje nitko nema odgovor