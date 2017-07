TURISTI NAPUŠTAJU VODICE JER UMJESTO VODE IZ CIJEVI IZLAZE FEKALIJE: ‘Zamislite da je netko to popio, pa potrovali bi se svi’

Stanari tridesetak kuća u ulicama Blata i Prvićka u Vodicama, kojima je pitka voda zagađena prodorom fekalija iz bušotine ispred zgrade investitora Zorana Josipovića, pozvali su u svoju ulicu medije kako bi javnosti ukazali na probleme koje su ih zatekli usred turističke sezone, a direktor Vodovoda i odvodnje Miho Mioč izjavio je da se normalizacija stanja očekuje u četvrtak navečer.

Prosvjednici su medije u srijedu upoznali s velikim problemom s kojim su se susreli u utorak ujutro u osam sati kada je voda puštena iz slavina, zagađena fekalijama jako smrdjela, a ukazali su i na problem što se septičke jame ispuštaju po cesti, a ne prazne cisternama.

Ustvrdili su da im nije jasno kako je netko uopće imao hrabrosti ugroziti živote tristotinjak ljudi koji tu obitavaju, te da su se u gradu oglušili na njihov poziv. Stanari su izvijestili da su potom prijavili to teško stanje Vodovodu, a i sami su upozoravali susjede da je voda zagađena.

“Zamislite da je netko to popio, pa potrovali bismo se svi. Bavimo se iznajmljivanjem apartmana i dosta turista je otišlo nakon ovoga“, rekla je gospođa Marija Juras koja živi u blizini, a njezin turist iz Poljske dodao je da je šokiran situacijom te da se zgrozio kada je vidio da iz cijevi curi voda zagađena fekalijama.



Normalizacija u četvrtak navečer

Iz Vodovoda i odvodnje su pak u utorak priopćili da je zbog ugrožavanja života i zdravlja ljudi poduzeće Vodovod i odvodnja podnijelo policiji kaznenu prijavu protiv investitora spornih zgrada Zorana Josipovića iz čije su nelegalne bušotine prodrle fekalije i onečišćena je voda u najmanje tridesetak kućanstava.

Normalizacija u četvrtak navečer, građani žele da ih se spoji na drugu vodovodnu cijev.

Investitor Zoran Josipović došao u četvrtak među susjede i ustvrdio kako bušotina nije nelegalna, rekao je da žali zbog svega što se dogodilo i ponudio da će im nadoknaditi štetu.

“Nije riječ o nelegalnoj bušotini, dakle zgrada ima legalne priključke za vodu i sve ostalo, to je bušotina za navodnjavanje zelenih površina oko objekta. To je bunar na 30 metara dubine i nema veze s fekalnim vodama u zgradi, nije blizu fekalija i ne znam kako je došlo do ove situacije. Sustav je više od godinu dana radio kako treba i očito je došlo do problema, ne znam zašto i stalo mi da što prije to riješimo i otklonimo smetnje”, izjavio je Josipović.

Izjavio je da ga nitko nije kontaktirao i kako nije znao da je protiv njega podignuta kaznena prijava za što je saznao iz medija. Ali tijekom davanja izjave Josipovića su napali susjedi te se brzo udaljio.

Zdravstveno neispravna voda

Podsjetimo, iz Vodovoda su još u utorak priopćili da je Zavod za javno zdravstvo ispitao vodu, a ispitana je i u Vodovodu, a oba nalaza pokazala su da voda nije zdravstveno ispravna, o čemu su odmah i obaviješteni korisnici.

“S obzirom na to da je pak opisanim ponašanjem počinjeno kazneno djelo ugroze života i zdravlja ljudi, Vodovod i odvodnja d.o.o. je protiv počinitelja podnio kaznenu prijavu nadležnoj Policijskoj upravi te o svemu obavijestio nadležne inspekcijske službe”, priopćeno je iz Vodovoda.

Građanima toga dijela Vodica voda se i tijekom četvrtka dostavlja autocisternama, a iz Vodovoda su izvijestili da ispituju i dezinficiraju ugroženi vodoopskrbni cjevovod te rade sve potrebno da se što hitnije uspostavi redovita i uredna vodoopskrba o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

U priopćenju što ga je potpisao direktor Vodovoda i odvodnje Miho Mioč stoji kako se “normalizacija očekuju u četvrtak navečer”, ali građani ističu kako je ni tada od straha neće koristiti te žele da ih se spoji na drugu vodovodnu cijev.