TURBULENTNO U STRANCI: Kome je Vrdoljak ostavio HNS u nasljedstvo?

Bivši predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak morao je podnijeti još jedan službeni zahtjev administraciji Hrvatskog sabora za korištenje prava na naknadu plaće po principu ‘šest plus šest’.

Naime, u petak je zatražio pokretanje nužne procedure, nakon što je javno obznanio da napušta politiku. Bio je tada dosta zbunjen i u velikoj žurbi, zato što je sve moralo biti gotovo taj isti dan, kako bi se u Saboru izabrali novi ministri. A Vrdoljak je najprije podnio ostavku na svoje predsjedničko mjesto u HNS-u, zatim ostavku na funkciju potpredsjednika Sabora, a potom je odlučio potpuno napustiti i zastupničke klupe, piše Globus.

Ono što je očito zaboravio je da ako zastupnički mandat stavi u mirovanje, što je i napravio, onda mu ne počinje teći rok od godinu dana u kojem zbog mogućeg sukoba interesa ne smije nigdje obavljati nikakve odgovorne dužnosti. A kako se Vrdoljak odlučio pokrenuti vlastiti biznis, mora prvo pričekati da prođe godinu dana. Stoga je podnio novi zahtjev.

Turbulentna vremena

Vrdoljakova zbunjenost ipak je opravdana, s obzirom da je upravo to bilo vrijeme kada je imao ključnu ulogu u spašavanju Vlade Andreja Plenkovića.



Prvo je zatražio od Predsjedništva svoje stranke da HNS uđe u koaliciju s HDZ-om. Kada je nakon sedam sati rasprave shvatio je da nema većinu i da HNS-u prijeti raskol, povukao se, sam predložio da se njegov vlastiti zahtjev odbije i potom objavio da podnosi ostavku na sve svoje funkcije i napušta politiku. Samo 24 sata kasnije, na sjednici Središnjeg odbora HNS-a ipak je pobijedila njegova struja te je dsada HNS u Plenkovićevoj Vladi, na mjestu Mosta.

Nakon toga stranku napuštaju članovi kao što su počasna predsjednica Vesna Pusić, Anka Mrak-Taritaš, Goran Beus Richembergh, Nada Turina-Đurić, ili Ivica Maštruko. Članstvo ih masovno napuša, uključujući i nokoliko kompletnih ogranaka.

Stranka možda nije prepolovljena, no defintivno je u ozbiljnoj krizi. odijeljena je na lijevo krilo, koje se ni u snu ne može zamisliti ni u kakvom političkom braku s HDZ-om, i na većinski, centristički blok, koji je i realizirao Vrdoljakove planove.

HNS su napadali sa svih strana, a Božo Petrov ih je optužio za političku prostituciju. Radilo se o najvećoj krizi od kada stranka postoji.

“Ovo je do sada najteži razlaz u povijesti HNS-a”, govore iz vrha stranke. U HNS-u je došlo do promjene političke paradigme. Napustili su jednu veliku političku stranku i ljevicu da bi se pridružili desnici i drugoj, još većoj političkoj stranci. Vrdoljak je već nekoliko puta javno govorio da HNS mora biti stranka liberalnog demokratskog centra i zalagao se za politiku ekvidistance, jednake udaljenosti i od SDP-a i od HDZ-a, te smatra kako je ulaskom u koaliciju s Plenkovićevim HDZ-om to i realizirao.

To je platio ‘svojom glavom’, krajem političke karijere, ali je navodno zadovoljan. HDZ se odmakao od svoje desnice a HNS-ova ljevica je otišla sama. Stranke su se, ako ne i ideološki onda svakako politički, značajno približile. Vrdoljak je, kažu njegovi suradnici, baš zato i uvjeren da su taj pakt napravili u interesu Hrvatske i da koaliciji može opstati barem nekoliko godina.

Tajne pregovore blagoslovila počasna predsjednica

Navodno je plan nastajao diskretnom raspravom Plenkovića i Vrdoljaka. U HNS-u tvrde kako je glavni tajnik stranke Srećko Ferenčak bio jedini koji je znao sve detalje ovih tajnih pregovora. I Vesna Pusić je potvrdila kako je znala za pregovore nekoliko tjedana.

“Znala sam da Vrdoljak razgovara s Plenkovićem i smatram da je to normalno i moguće, naravno u situaciji u kojoj je zemlja već tako dugo u pat poziciji… Od samog početka sam rekla da neću u tome sudjelovati”, rekla je Vesna Pusić, za koju neki tvrde kako nije “samo znala”, već kako je rekla i sudbonosno ‘da’, jer se bez njene podrške Vrdoljak ne bi usudio napraviti ovako nešto.

Nova strategija HNS-a je jednostavna. Vlada u kojoj je sada i HNS mora provesti kurikularnu reformu, i to preko HNS-ove ministrice obrazovanja, zbog čega će si ta stranka prisvojiti sve zasluge. Tako bi se HNS oprao od sve gadnijih napada koje sada trpi. Budućnost i obraz HNS-a u rukama je nove ministrice obrazovanja Božene Divjak. Zato je i dosadašnji šef strateških komunikacija stranke, mladi Maro Alavanja, postao najvažniji čovjek upravo njezina tima.

Novi šef stranke

MRAK TARITAŠ I IZBAČENI HNS-OVCI NAJAVILI OSNIVANJE STRANKE: ‘Mnogi su rekli da će nam pristupiti’

Vrdoljak uopće ne razmišlja o povratku u stranku. Želi se vratiti u biznis kako bi napokon zaradio neke ozbiljne novce. Ali Vrdoljak ima svoga favorita za izborni Sabor HNS-a koji bi se trebao održati do kraja ove godine, najvjerojatnije u listopadu ili studenom. Predrag Štromar je već postao ministar graditeljstva, a ima i važnu, potpredsjedničku ulogu u Vladi. Zato je Vrdoljakov, ali i navodno, Štromarov izbor – Matija Posavec, stari i novi međimurski župan koji je izbornu pobjedu izvojevao uvjerljivo u prvom krugu. I to, bez i jednog zalijepljenog plakata ili plaćenog radiospota. Ali, zato ima niz PR stručnjaka koji ga savjetuju i pripremaju za javne nastupe.

DISIDENTICA HNS-a: ‘Cijela priča je odrađena unaprijed, a u svemu i dalje sigurno sudjeluje Vrdoljak. Silovali su stranku’

Posavec je prototip novog uspješnog HNS-ovca. Dok je Vrdoljak još bio potpredsjednik Milanovićeve Vlade, a Vesna Pusić ministrica vanjskih poslova, Posavec je vrlo dobro surađivao s HDZ-om. Koju godinu kasnije lijepo je ugostio Tomislava Karamarka, tada prvog potpredsjednika Oreškovićeve Vlade. Na ovim izborima uspješno je koalirao s Čačićevim reformistima. Ovih dana putuje širom Hrvatske i obilazi stranačke organizacije. Očito nije riječ samo o tumačenju promjene stranačke nacionalne politike i sprečavanju odljeva članstva. Matija Posavec već je u kampanji i predstavlja se članstvu.

Upućeni članovi najužeg vodstva HNS-a kažu da je Vrdoljak odluku o povlačenju donio u toku osmosatne sjednice Predsjedništva stranke na kojoj je trpio teške kritike, ali i uvrede.

Jedan ga je pitao koliko su mu platili za prelazak HDZ-u, a drugi je rekao: “Pa kako ćeš vlastitu djecu pogledati u oči?!” Teško je to podnio, a poslije je svojim najbližim suradnicima objašnjavao da je njegovo povlačenje iz politike preduvjet uspjeha nove politike HNS-a. Svjestan je, kažu, da se njegovo ime povezuje uz političku trgovinu i klijentelizam i da ono ne ide uz mukotrpan proces političkog faceliftinga stranke. Vratit će se IT biznisu, kojim se bavio prije nego što je 2009. ušao u profesionalnu politiku. Ima veliko iskustvo i odlična poznanstva ne samo u energetici i ne samo u Hrvatskoj.