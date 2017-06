‘TUĐMAN’ ODLUČIO SUPROTNO DIREKTNOJ NAREDBI MINISTARSTVA: Avion nije mogao sletjeti jer službe po noći ne rade

Nakon što je zrakoplov na putu iz Zagreba u Dubrovnik morao zbog bure sletjeti, a u zagrebačkoj zračnoj luci zbog nedostatka ljudi nisu mogli prihvatiti slijetanje te je zrakoplov morao sletjeti u Rim, RTL javlja da je odluka zagrebačke zračne luke suprotna naputku Ministarstva.

Zbog jake bure nije bilo sigurno da zrakoplov sleti u dubovačku zračnu luku. Dozvola za povratak u Zagreb nije dobivena jer tamo za proceduru slijetanja zrakoplova nije bilo dovoljno ljudi. Bila je ponoć.

KAKO JE TO MOGUĆE U TURISTIČKOJ ZEMLJI? ‘Sletjeli smo u Rim jer su sve zračne luke u RH tada bile zatvorene’

Objašnjenje iz zračne luke tek u ponedjeljak?

Naime, u zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu preko noći službe ne rade, zbog čega slijetanje nije moglo biti obavljeno tamo, a ne rade ni tijekom vikenda, barem ona za informiranje. Na upite novinara odgovoreno je da će službena informacija o ovom incidentu biti izdana tek u ponedjeljak, kada počne raditi služba za informiranje.



RTL piše da je odluka da u jednoj turističkoj zemlji najveća zračna luka ne radi preko noći zapravo u suprotnosti s naredbom resornog ministarstva. Naime, propisuje se da zračna luka Franjo Tuđman mora raditi sedam dana tjedno, 24 sata na dan, od ožujka do listopada.

Putnici su naposlijetku morali sletjeti u Rim, odakle su, nakon više od 12 sati, konačno prevezeni u Dubrovnik.

‘Turistička zemlja si to ne smije dozvoliti’

Zrakoplovni analitičar Alen Šćuric kaže da se radi o velikoj sramoti koja će odjeknuti u svijetu i pita se što bi bilo da se na zrakoplovu pojavio kvar zbog kojeg bi slijetanje bilo hitnije i ne bi bilo vremena za put do Rima.

‘Činjenica da jedna turistička zemlja ima praktički zatvoren zračni prostor tijekom noći, dakle, od 23 sata pa do jutra, to je stvarno nemoguće i to je apsolutno nešto što se u jednoj turističkoj zemlji ili bilo kojoj zemlji ne smije dogoditi’, rekao je Šćuric.