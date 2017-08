KAOS ZBOG PROSVJEDA: Uberovci i taksisti se potukli, jednom slomljena noga, reagirao i ministar: ‘Osuđujem blokiranje cesta usred sezone’

Taksisti u Splitu, Dubrovniku i Zagrebu danas su ponovno organizirali prosvjed protiv poslovanja Ubera u Hrvatskoj, tražeći da se ukine Uberova aplikacija koja djeluje ilegalno.

Na prilazu zračnim lukama u Splitu, Dubrovniku i Zagrebu zbog prosvjeda taksista djelomično je blokiran promet. HAK javlja kako se zbog prosvjeda na Jadranskoj magistrali u Dubrovniku, između mjesta Plat i Obod, vozi otežano uz regulaciju prometne policije.

Predsjednik Udruženja obrtnika autotaksi prijevoza Dubrovnik Božo Miletić izjavio je Hini da se sam, bez ikakve organizacije, “zaustavio na cesti dok su ga ostali taksisti slijedili”.

“Ovo nije organizirani prosvjed, ovo je osobni prosvjed, zaustavio sam se zbog dvije godine nereagiranja i nepoštivanja zakona. Spontano su se pridružili i drugi vozači. Spreman sam platiti prekršajnu kaznu zbog zaustavljanja”, rekao je Miletić naglašavajući kako je to jedini način da izrazi nezadovoljstvo.



Tučnjava uberovaca i prosvjednika, ima ozlijeđenih

Dubrovniknet javlja da prosvjed nije bio najavljen policiji, a završio je oko 11 sati. Prema neslužbenim informacijama na koje se pozivaju, prilikom povlačenja prosvjednika došlo je do tučnjave između taksista i vozača Ubera. Još se ne zna tko je kavgu započeo i tko je koga prvi napao. Neslužbeno se doznaje da su vozači dvaju vozila splitskih registracija započeli tuču s dvojicom taksista koji su prosvjedovali. Njih su dvojica teško ozlijeđena. Jednom je navodno i slomljena noga, a dvojica koja su započela kavgu potom su sjela u automobile i odvezla se prema Konavlima, piše Dubrovniknet. Promet se nakon toga normalizirao.

U Dubrovniku se zaustavilo oko 200 automobila.

“Mi ne tražimo da se zakon mijenja, nego da se poštuje. Tražimo da vršitelji usluga imaju bar minimalne tehničke uvjete, kvalifikacije vozača i sl., kao što i taksisti moraju imati, dodao je Miletić.

Nekoliko stotina taksista sa šireg splitskog područja nešto iza 9 sati započelo je prosvjed pred zgradom Uprave splitske Zračne luke u Kaštelima, doznaje Hina od pomoćnika direktora Pere Bilasa koji je potvrdio da unatoč tome taksisti nisu blokirali promet jer se sve aktivnosti u zračnoj luci odvijaju normalno.

“Promet se u našoj zračnoj luci normalno odvija. Zamolili smo ih da prosvjeduju, ali da omoguće normalno kretanje zračnom lukom, pogotovo jer je u blizini granični prijelaz. Legitimno je da prosvjeduju”, kazao je Bilas.

‘Oni voze ilegalno, mi imamo 40 posto posla manje’

Prosvjednici ističu kako oni plaćaju koncesije, naknade za stajanje, polažu stručne ispite i sudjeluju na natječajima da bi mogli obavljati taksi djelatnost, dok s druge strane Uber vozi po nižim cijenama, te ne plaća gradovima nikakve namete.

“Nezadovoljni smo radom Uber aplikacije jer nam je obećano prije više od godinu i pol dana da će se ona ugasiti, ali od toga još ništa. Oni voze ilegalno. Mi smo u lipnju i srpnju u ‘totalnoj banani’ jer imamo 40 posto posla manje. Došle su kolege iz Splita, Trogira, Segeta, Kaštela, svi nam daju podršku”, kazao je Stipe Roso iz Udruge kaštelanskih taksista.

Reagirao i ministar Butković

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u petak je osudio prosvjed taksista protiv Ubera u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu, ističući da ne podupire takav način iskazivanja nezadovoljstva, jer se stvara ružna slika o Hrvatskoj, loša za državu i turizam, pozvao je taksiste da omoguće nesmetano prometovanje i najavio novi Zakon o cestovnom prijevozu, koji će urediti poslovanje na tom tržištu.

“Apsolutno moram osuditi ovo što se danas dogodilo u Dubrovniku, u Splitu i drugim gradovima. Ovakav način protesta, blokiraju se hrvatske prometnice u vrhuncu turističke sezone, kada nam je bitno da se turisti, pa i domaći ljudi, osjećaju kao doma, da tako izražavamo nezadovoljstvo, to nije dobro i ja to kao ministar ne mogu podržati”, rekao je Butković novinarima i pozvao one koji su to organizirali da se raziđu, omoguće nesmetan prolaz i normalno prometovanje.

Vozači koji nemaju licencije i ne poštuju hrvatske propise nisu legalni, kazao je Butković podsjetivši da je prometna inspekcija Ministarstva prometa u više navrata do sada izrekla kazne veće od 7 milijuna kuna, a neke od tih kazni potvrdio je i Prekršajni sud.

Prometna inspekcija podnijela je optužni prijedlog da se privremeno zabrani rad aplikacije Ubera, jer je činjenica da je on nezakonit, naglasio je. Međutim, ovo što se danas dogodilo, kao i prosvjed u Zagrebu prije više od mjesec dana nije način da se riješi to pitanje, pogotovo u vrhuncu turističke sezone.

Na upit što će konkretno napraviti, Butković je rekao da ministar ne ukida aplikaciju, niti o tome odlučuje, kazavši da je uz izricanje kazni, oduzeto 18 vozila. “Prometna inspekcija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture će postupati prema svima koji su nelegalni, jer moraju raditi po zakonu”, poručio je.

Najavio je da će Hrvatski sabor u jesen raspravljati o izmjenama Zakona o cestovnom prijevozu. “Nakon godišnjih odmora krenut ćemo u javnu raspravu i savjetovanje oko novog zakona, koji će definirati pravila, koja su sada takva kakva jesu”, rekao je naglasivši da će novi zakon definirati kako će tko poslovati na tržištu, a zasad može reći da će sigurno doći do djelomične liberalizacije tržišta.

Na pitanje znači li to da se, dok ne izađe novi zakon, ne može stati na kraj ilegalnom ponašanju i nelojalnoj konkurenciji, odgovorio je da “za sada ne možemo”. “Možemo samo izricati kazne, prometna inspekcija radi i radit će i dalje svoj posao, a novi zakon dat će odgovor na neka pitanja”, ustvrdio je Butković.

Upitan o stanju na prometnicama na kojima se prosvjeduje, Butković je rekao da se, prema posljednjim informacijama, oni koji su blokirali prometnice izgleda razilaze.