TUČA POHARALA DIJELOVE HRVATSKE: U Lekeniku padao led veličine ping pong loptice, stradali auti i voćke

U većini kopnene Hrvatske danas u poslijepodnevnim satima padale su obilne oborine, a neke dijelove zemlje poharala je i tuča.

Tako je i Lekenik stradao oko 19 sati, a kako nam javljaju čitatelji, led koji je padao bio je veličine ping pong loptica.

Led je napravio štetu na automobilima, kao i na poljoprivrednim kulturama.

Oborina će sutra biti u cijeloj zemlji, bit će promjenljivo do pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Ponegdje u noći, ujutro i prijepodne bit će obilnijih oborina, osobito na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici te sjevernoj Dalmaciji.



Sredinom dana sa zapada će krenuti prestanak oborina, a popodne će uslijediti djelomično razvedravanje, no u južnoj Dalmaciji još su mogući izraženiji pljuskovi. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u Dalmaciji jugo pa sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22, u istočnoj Slavoniji i Dalmaciji do 26 °C.