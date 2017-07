CURE DETALJI SUKOBA U VRHU VLASTI, HDZ-ovci LJUTITI NA KOLINDU, ALI I PLENKOVIĆA: ‘Napravio je veliki propust’

Nakon cijelokupne jučerašnje situacije, izjava predsjednice i premijera, ali i ostavke ministra obrane Damira Krstičevića, sve je jasnije da su odnosi na relaciji Banski dvori-Pantovčak trenutno na klimavima nogama.

Dio HDZ-ovaca smatra kako se Grabar Kitarović ipak malo istrčala svojom izjavom oko vojske. Kako piše Jutarnji, u stranci su mnogi ljuti na predsjednicu, no ne vjeruju kako je ona spornom izjavom išla protiv Krističevića.

‘Mislim da je kritika išla na Dragana Lozančića te na cijeli sustav koji ne funkcionira’, rekao je jedan istaknuti član vladajuće stranke koji, isto tako, ne smatra da je krivnja na Krističeviću.



‘On je dobro postupao, a njegova reakcija s ostavkom mi je razumljiva. On je takav, emotivan. Uvrijedio se i ponudio ostavku. I prije je imao takvih situacija, sjećam se kad je napao Karamarka jer ga nije imenovao ministrom. Bilo mu je jako stalo do te pozicije i nikad to Karamarku nije oprostio’, kaže ovaj HDZ-ovac dok njegov stranački kolega smatra kako je kritika predsjednice dijelom išla i samog premijera Andreja Plenkovića.

‘Nije tajna da odnosi na relaciji Pantovčak – Banski dvori nisu idealni. Tu je u pitanju njihov sukob oko vanjske politike. Dok Plenković provodi politiku EU, predsjednica osluškuje poteze SAD-a. Da suradnja nije na velikoj razini, vidjelo se posebno kod izbora i imenovanja veleposlanika. To usuglašavanje je jako dugo trajalo’, rekao je za Jutarnji izvor iz HDZ-a.

No, HDZ-ovci nisu imali previše riječi hvale ni za svog šefa. Smatraju kako je je napravio velik propust što nije ranije otišao u Split jer se odmah vidjelo da je riječ o požaru velikih razmjera.

Neki HDZ-ovci su bili izrazito kritični prema Plenkoviću. ‘Može se sada vrh stranke opravdavati do prekosutra, ali činjenica je da ne funkcionira ni županijska, ni gradska razina. Dobro poznajem situaciju tamo. Što je županija poduzela? Sve je tamo neobrađeno, teren je neočišćen, a time su se mogli pozabaviti svih ovih godina. Drugo, kako im je vatra ušla u Split, pa ne radi se tu o nepristupačnom terenu’, rekao je jedan od HDZ-ovaca, dok je drugi dodao kako nema govora o nekoj razini organiziranosti procedura. ‘Pa, trafostanicu je branila Torcida. Pitajte koga god hoćete od tih ljudi s terena kako je bilo. Dosta je više tog odnosa prema ljudima ‘lako ćemo”, rekao je.