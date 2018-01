TROMBLON PRODUŽIO ROK DO PONEDJELJKA UJUTRO: ‘Donijeli smo odluku da stanemo malo na loptu’

“Mi smo sada donijeli odluku da stanemo malo na loptu jer moramo poštivati odluku hrvatskih ribara jer ti ljudi ipak žive od svog kruha”, kazao je vukovarski branitelj Petar Janjić Tromblon koji je u srijedu navečer Plenkovićevoj vladi dao rok od 72 sata da zaštiti hrvatske ribare

Vukovarski branitelj i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Petar Janjić Tromblon produžio je rok koji je u srijedu navečer u otvorenom pismu dao premijeru Andreju Plenkoviću da zaštiti hrvatske ribare u Savudrijskoj vali nakon što je Slovenija počela primjenjivati arbitražnu presudu o granici.

Janjić je Vladi dao ultimatum od tri dana, a ako ne učini zatraženo, najavio je da će organizirati ljude da sa stotinu brodica sami to učine.

“Narod ne plaća Plenkovića da igra stolni tenis s Cerarom”

Gostujući na N1 televiziji, Janjić je danas kazao da prvotni rok od 72 sata dan Plenkovićevoj vladi pomiče do ponedjeljka ujutro.

“Pomaknuli smo rok do ponedjeljka ujutro zbog svih događaja. Dužan sam reći da hrvatski narod ne plaća Plenkovića da igra stolni tenis sa slovenskim premijerom, nego da donosi konkretne odluke”, rekao je Janjić.

Dodao je da ima puno prijatelja Slovenaca s kojim je u kontaktu i kojima također ne odgovara ova opasna situacija.

“Mi smo sada donijeli odluku da stanemo malo na loptu jer moramo poštivati odluku hrvatskih ribara jer ti ljudi ipak žive od svog kruha. Naše je da dođemo tamo i upozorimo Vladu da ubrza proces u interesu ribara, ali i turizma”, kazao je te rekao da će odustati od akcije ako to zatraže istarski ribari.

“Prosvjedni skup nazvali bismo regatom za Savudriju”

Objasnio je i kako bi akcija u Savudrijskoj vali trebala izgledati.

“Uplovljavanje brodova u Savudrijsku valu, do sredine. Napravili bismo fini koridor plovila kojim bismo stavili do znanja da je to nepovrediva granica Republike Hrvatske i da mi kao građani imamo pravo organizirati prosvjedni skup, mi bismo to nazvali ‘regatom za Savurdiju’. Ovo nije poziv na nasilje, ovo je poziv na razum. Slovenska se policija danas služi nasiljem i terorizmom. Mi imamo pravo na samoobranu”, rekao je.

