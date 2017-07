TRIBINA O PROMJENI IMENA TRGA: ‘Plenković je Bandića odgovorio od referenduma, a ne radi se o fašizaciji Hrvatske’

Srpsko privredno društvo Privrednik i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Zagreba organiziralo je tribinu ‘Promjena imena Trga maršala Tita’. Na tribini su, među ostalima, o promjeni imena tog trga raspravljali bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović te Žarko Puhovski i Tvrtko Jakovina, profesori na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

Raspravljalo se o izloženosti Hrvatske fašizaciji i Milanu Bandiću te referendumu o imenu trga. Profesor i politički analitičar Žarko Puhovski rekao je da su, u slučaju da je Hrvatska izložena fašizaciji, SDP i ljevica trebali podržati Milana Bandića.





‘Ne mislim da se radi o fašizaciji, ali kad bih vjerovao da se radi o fašizmu, išao bi i s crnim vragom protiv fašizma’, kaže Puhovski.

Kada je riječ o odustajanju zagrebačkog gradonačelnika od referenduma o imenu trga, Puhovski misli da je za to zaslužan premijer Andrej Plenković, koji je Bandića odgovorio od referenduma. Osim toga, to je drugorazredno pitanje, kaže Puhovski i dodaje da bi Bandić, kad bi to bilo moguće, i s SDP-om surađivao kako bi dobio većinu u gradu. Tako bi riješio pitanje imena Trga maršala Tita.

Moguće su različite kombinacije u Gradskoj skupštini, a u sve su uključeni i šef HDZ-a Plenković, ali i Zlatko Hasanbegović, pa i Sandra Švaljek.

‘Moguće su pretumbacije u Skupštini, ali dogovorit će se i ići će dalje happily ever after i to je cijena političke nesposobnosti onih koji misle da je to problem’, rekao je Puhovski.

Bandićeva je motivacija, smatra Puhovski, 20 godina na čelu glavnog grada.

‘Problem jest da on taj motiv jasno pokazuje, kao i ova stranka svoj dok su drugi držali karte u džepu, a tako se igru ne može igrati’, kaže Puhovski.

O preimenovanju spornog trga upitan je i Zlatko Hasanbegović, a njemu je na tribini postavljeno i pitanje o uzviku ‘Za dom spremni’. Rekao je da nije mu ime Trg republike baš i nije po volji, ali dogovor je, kaže, moguć.

Na pitanje o tome smeta li mu ime Ulice Mile Budaka, kaže da takva u Zagrebu ne postoji i da se radi o ekscesima te da nije potrebno spominjati neke pojave kojih u Zagrebu nema.