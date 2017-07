OTROV, DROGA ILI LIJEK?: ‘Mi liječnici smo licemjerni jer ignoriramo učinak marihuane’

Upotreba marihuane u medicinske svrhe te brojna znanstvena, medicinska, etička, pa čak i politička pitanja koja ta tematika povlači za sobom, bila su glavna tema tribine održane u Splitu u organizaciji Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju HLK i Povjerenstva HLK Splitsko-dalmatinske županije.

U gotovo dvosatnom predavanju održanom pred mahom medicinskom strukom u publici govorilo se o tome kako znanost još nije dokazala dobrobiti njenog korištenja kod liječenja nekih teških bolesti, osobito u usporedbi s već postojećim lijekovima. Posebice multiple skleroze, s kojom se u posljednje vrijeme dovodi u svezu, piše Slobodna Dalmacija.

Pripravci na bazi marihuane nisu lijek, eventualno u pojedinim slučajevima mogu simptomatski pomoći. I još uvijek za njih nema dovoljno povratnih informacija koje bi dokazale njihovu učinkovitost. Također, još uvijek nedostaje i povratnih reakcija od većeg broja ispitanika, koji bi s dovoljno snage dokazali njenu učinkovitost, zaključak je koji se mogao izvući nakon završetka predavanja.

‘Je li to otrov, lijek ili droga?’

“Prilično sam skeptičan po pitanju korištenja konoplje u medicini. Je li to otrov, lijek ili droga? Je li njeno korištenje ispravna ili neispravna odluka? Čeka li nas otvaranje Pandorine kutije? Držim kako u javnosti postoje manipulacije vezane uz one bez nade. Prisnažuju to i tekstovi u kojima se marihuana prezentira kao učinkovito sredstvo za ubijanje stanica raka, produženje života…” rekao je dr. Tomislav Franić, specijalist psihijatrije iz splitskog KBC-a, piše Slobodna.

Inače, dr. Franić je jedan od autora znanstvenog rada zaokruženog tezom kako se povećana uporaba kanabisa može povezati s pojavom šizofrenije i bipolarnog poremećaja u ranijoj dobi, i s puno težim simptomima. Kako je na predavanju istaknuo dr. Franić, riječ je o bolestima mladih ljudi koje su dijelom uvjetovane genetskom predispozicijom, ali i utjecajima elemenata iz okoliša.

Stoga, ističe, otvara se pitanje uporabe kanabisa kao jednog od okidača iz okoliša.

“To automatski otvara još jedno pitanje – što se s vremenom može dogoditi kod pacijenata koji uzimaju kanabis u medicinske svrhe? Ne znamo, ali postoje određeni rizici”, kaže dr. Franić.

Dr. Damir Sapunar s Medicinskog fakulteta u Splitu smatra da je učinkovitost kanabinoida upitna, a u većini slučajeva manja u odnosu na već postojeće lijekove.

‘Ne radimo za dobrobit bolesnika’

Treći sugovornik dr. Ognjen Brborović, predsjednik Povjerenstva za medicinski kanabis i jedan od najzaslužnijih za uvođenje konoplje u našu medicinu, smatra da se pojam “legalizacija” kanabisa mora zamijeniti onim “regulacija” u medicinske svrhe, kao lijeka koji pomaže kod nekih teških bolesti.

“Licemjerno je da mi kao liječnici ignoriramo činjenicu da imamo jednog ili deset takvih pacijenata, kojima bi kanabis pomogao. S druge strane, isti taj kanabis držimo kužnim. Huanito Luksetić, jedan od pacijenata, čovjek koji je zbog korištenja kanabisa završio u pritvoru, oboljeli što je želio svima ispričati priču o dobrobiti ove prohibirane biljke, ukazao je i na ono što mjesecima govorimo. A govorimo da nešto s našim zdravstvenim sustavom nije u redu. Da ne radimo za dobrobit bolesnika”, naveo je dr. Brborović.

‘Briga me za dokaze dok mi pomaže!’

“Dokazi ili ne, to je za nas oboljele apsolutno nebitno. To mene ne zanima. Ja sam našao nešto što nije dokazano. Ali meni pomaže. I to mi je najvažnije”, zaključio je čovjek iz publike, već dugi niz godina oboljeli od multiple skleroze, kojem je puno više od pitanja postojanja dokaza važnije ono što mu pomaže u ublažavanju tegoba.