TRI PROPUSTA KOJA SU OMOGUĆILA PRALJKU DA SE UBIJE U SUDNICI: Sve je počelo još u pritvorskoj jedinici…

Službe osiguranja napravile su najmanje tri velika propusta koja su omogućila Slobodanu Praljku da počini samoubojstvo u sudnici Haaškog suda.

Prvi je propust napravljen već u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu kada Praljka nisu detaljno pregledali pri izlasku iz pritvora. Naime, sugovornici Jutarnjeg lista su uvjereni da je bočicu s otrovom Praljak ponio iz pritvora u odijelu koje je jučer ujutro dobio za odlazak u sudnicu. Drugi je propust nedovoljan pregled pri ulasku optuženih u zgradu Suda, a treći, najveći, jest nedostatak stražara u samoj sudnici koji bi spriječili Praljka da iz džepa izvadi bočicu i ispije otrov.

Na dan odlaska na suđenje čuvari optuženima u pritvorsku jedinicu donose odijelo. Tako je bilo i jučer. Sugovornici Jutarnjeg smatraju da je Praljak već tada imao spremljenu bočicu s otrovom, koji je ranije pripremio i stavio ga u džep odijela. No, čuvari ga, čini se, nisu detaljno pregledali.



Prema riječima odvjetnika Ante Nobila, koji je u Haagu branio Tihomira Blaškića, svaki pritvorenik pri izlazu iz pritvora prolazio je kroz cijeli niz prostora. Nobilo je pritom izbrojao 14 vrata kroz koja je morao proći njegov branjenik.

“Pred svakim vratima se čeka, čeka se da svaka vrata pri otvaranju budu pod nadzorom makar jednog stražara i cijeli prostor je pokriven videonadzorom”, opisuje Nobilo dodajući kako svaki pritvorenik, ali i osoba koja je s njim u kontaktu prolazi kroz antiteroristički pregled. Pritom se, dodaje, vadi sve iz džepova, pregledavaju torbe, prolazi kroz rendgen, te ne postoji nikakva mogućnost unijeti nešto nedozvoljeno i predati pritvoreniku.

Mjesto kontakta

Nakon dolaska u zgradu Suda pritvorenici prolaze rendgenski pregled, najvjerojatnije ručnim skenerima, no oni nisu mogli detektirati malu plastičnu ili staklenu bočicu koju je Praljak imao. Sugovornik lista koji je prolazio preglede u Haaškom sudu kaže kako sumnja da je riječ o nekom rigoroznom pregledu posebice jer je riječ o posljednjem danu suđenja.

Uobičajeno je da nakon dolaska u Sud, optuženi prije ulaska u sudnicu odu u odvjetničku sobu gdje se nalaze sa svojim odvjetnicima. Stražara u toj prostoriji nema, nalazi se ispred vrata. Odvjetnici i optuženici u toj prostoriji mogu imati nesmetani fizički kontakt. Videonadzor te prostorije ne postoji, odnosno nije ga bilo u doba kada je Blaškić bio u pritvoru.

Sugovornici lista tvrde kako se na snimci s izricanja presude jasno vidi da je Praljak sve pomno isplanirao. Ustao je prije negoli je sudac to od njega zatražio. Vjerojatno tada vadi bočicu iz džepa. S početkom čitanja presude nekoliko puta gleda lijevo i desno, prema čuvarima. U nekoliko navrata na snimci se vidi kako Praljak za vrijeme čitanja presude drži bočicu u ruci. No, s obzirom na to da su čuvari stajali krajnje lijevo i desno to nisu mogli vidjeti i problem bi uočili tek da je iza svakog optuženika stajao po jedan od njih.

Nizozemska istraga

Nakon što mu je sudac pročitao zatvorsku kaznu, Praljak upućuje brz pogled prema čuvaru s desne strane, a potom dolje u svoje ruke u kojoj je bočica. Tada kamera pokazuje da Praljak u desnoj ruci drži bočicu, a lijevom je pridržava za čep. Potom ispija sadržaj desnom rukom dok u lijevoj drži čep.

Nizozemska policija najavila je pokretanje istrage, a odvjetnik Nobilo navodi kako su sve osobe koje su jučer bile u kontaktu s pritvorenicima, ne samo njihovi odvjetnici, nego i pritvorski stražari, potencijalni osumnjičenici da su Praljku donijeli nešto čime si je izazvao smrt.