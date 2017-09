TRI POVJESNIČARA I BISKUP NA HRT-U O ‘ZA DOM SPREMNI’: ‘Ja razlikujem korištenje pozdrava ZDS 1941. i 1991. godine’

Povjesničari Tvrtko Jakovina i Ante Nazor te Zlatko Hasanbegović u emisiji Otvoreno na HRT-u govorili su na temu pozdrava ‘Za dom spremni’. U raspravi im se pridružio i biskup Mate Uzinić.

Povjesničar i političar Zlatko Hasanbegović kazao je kako je pozdrav ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav, a zakonita znamenja HOS-a se trebaju isticati bilo gdje u Hrvatskoj. Dodao je kako ploča HOS-a u Jasenovcu treba ostati.

‘Taj pozdrav se u tom obliku javlja u ustaškom pokretu, to je činjenica’, rekao je Ante Nazor te dodao da kada se govori o ploči u Jasenovcu, misli se na razdoblje Domovinskog rata.

‘Govorimo o momcima koji su poginuli. Činjenica jest da u tom amblemu jest ustaški pozdrav, ali ne treba značiti da je kontekst isti. Dogovor je moguć, ja poštujem kontekst logora i mogu razumjeti da taj pozdrav dijelu građana nije prihvatljiv. Kao što oni moraju razumjeti da neki drugi simboli nekima nisu prihvatljivi’, rekao je Nazor.



Ploču ne treba micati

Smatra da je vrijeme da se obračunamo s prošlošću, no da tu ploču, bez dogovora, on ne bi micao.

‘Taj amblem je legitiman. Mi znamo da su oni koji su ga radili imali na umu NDH. Ali ja znam i mnoge momke koji su bili u HOS-u, a nisu imali nikave veze s ideologijom. Amblem je takav kakav je. Ovo je trenutak kad treba reći da je Hrvatska stvorena u Domovinskom ratu. On je glavni temelj, ali ne jedini. Ja razlikujem korištenje pozdrava ZDS 1941. i 1991. godine’, rekao je Nazor.

Povjesničar Tvrtko Jakovina odgovorio mu je da ‘to nije stari hrvatski pozdrav. To je ustaški pozdrav. Brojni povjesničari su šutjeli, pa se javio Čehok. I on je lagao, ili ne zna. To je ustaški pozdrav i on je stavljen u Jasenovcu’.

Jakovina rekao je da je ZDS ustaški pozdrav te da je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović slagala ili nije znala ili su joj krivo napisali da je to stari hrvatski pozdrav.

‘Ta ploča opterećuje Hrvatsku, a zašto je premijer, koji ima sve poluge u rukama, ne može maknuti, to je druga stvar’, rekao je Jakovina.

Nazor je rekao da HOS nije bio fašistička jedinica i da HOS-ovci nisu u ratu djelovali samostalno.

‘Oni koji su poginuli, poginuli su za zemlju. No, Za dom spremni je ustaški pozdrav i njemu nema mjesta nigdje u Hrvatskoj. Što duže ovome budemo izloženi, to će naše dionice biti manje’, zaključio je Jakovina.

‘ZDS je neodvojivi dio baštine ustaškog pokreta’

Zlatko Hasanbegović rekao je da je i kao povjesničar i kao političar jasno rekao da nema nikakve sumnje da je ZDS neodvojivi dio baštine ustaškog pokreta te da se u tom cjelovitom obliku ne pojavljuje prije razdoblja ustaškog pokreta i kasnije NDH. Druga činjenica je, rekao je, da napose 2017. godine u modernoj Hrvatskoj nema razloga za posezanje za bilo kakvim simbolima propalih političkih baština ili poražene NDH, posebice mladih ljudi jer to mogu zlorabiti oni koji u svakoj hrvatskoj državi vide ustašku državu. Spomenuo je Univerzijadu 1987., kada na logu nije bilo slova U već stilizirani Y.

Dodao je da se zakonita znamenja HOS-a trebaju isticati bilo gdje u Hrvatskoj.

‘Ulazimo u jedan vrlo sklizak teren stanovitog licemjerja, da ta ploča ne može biti u Jasenovcu, mjestu, ne radi se o spomen području, a da može biti negdje drugdje. To je potpuna besmislica’, rekao je Hasanbegović, a potom dodao da ne bi trebao kontekst Drugog svjetskog rata i logora jedini obilježiti Jasenovac.

Jasenovac je bio mjesto instrumentalizacije, rekao je, dodajući da se zalaže za nastavak povijesnih istraživanja kojima bi se utvrdila cjelovita istina o logoru’, prenosi Večernji list.

‘Podjele iz prošlosti ne mogu nestati. Postoje različita iskustva i traume. Ne trebamo posezati za totalitarnim pristupom da se nametne jedan pogled na prošlost’, rekao je Hasanbegović dodavši da je HOS nastao nakon 1990. pa ta ploča mora ostati.

Uzinić suzdržan

‘Povjesničarima je zadaća da istražuju prošlost, ali mi kao nacija ne bismo smjeli tamo ostati niti dozvoliti da nas različite ideologije koče da se susretnemo s konkretnim problemima. Mislim da je ova rasprava o pločama i trgovima umjetna i nebitna’, rekao je biskup Uzinić.

Kazao je kako se slaže da ploču u Jasenovcu treba gledati u kontekstu.

‘Jedan je kontekst Za dom spremni iz Drugog svjetskog rata, drugi je iz Domovinskog. Vjerujem da većina tih mladića nije imala namjeru pozivati se za ustašku ideologiju, to je možda bio pozdrav kojim se dizao moral. Danas je novi kontekst, taj pozdrav dijeli hrvatsko društvo, probajmo naći neko kompromisno rješenje’, rekao je Uzinić.

Potom je kazao kako ne zna koji bi rješenje bilo najbolje.

‘Nas koči činjenica što još nismo završili Drugi svjetski rat’, dodao je Uzinić te kazao kako je ‘bilo žrtava i na jednoj i na drugoj strani, kao što je bilo i zločinaca’.

‘Ali mi ne moramo biti ni na jednoj ni na drugoj strani, ali moramo napraviti konsenzus i bavit se aktualnim problemima. A mislim da pozdravi nisu aktualni problemi’, zaključio je Uzinić.