TRGOVINA PRI GLASOVANJU REZULTIRALA OPTUŽNICOM: Hrvati koji su za 100 kuna postali Mađari sad vraćaju svoju ‘staru’ nacionalnost

Atila Sako i Gordana Musa-Balaš terete se da su biračima prošle godine uoči parlamentarnih izbora nudili novac da se upišu kao Mađari i daju glas predstavniku mađarske manjine Robertu Jankovicsu.

Hrvatska je lani od 23. do 27. kolovoza dobila čak 89 novih Mađara, od kojih je 74 bilo u Osječko-baranjskoj županiji. Mediji su pisali o o tome kako se na takav potez odlučio velik broj ljudi s područja Baranje, mahom osoba slabijeg socijalnog statusa, a nakon što su ih obilazili emisari jednog kandidata za Sabor ispred mađarske nacionalne manjine te ih nagovarali i plaćali im sitne novčane iznose kako bi se u biračkom popisu registrirali kao Mađari i glasovali za tog kandidata.

Na kraju je podignuta i optužnica na temelju koje bi u lipnju pred sud trebao sjesti 44-godišnji Atila Sako iz Grabovca i Gordana Musa-Balaš (55) iz Karanca, koje se tereti da su podmićivanjem utjecali na birače “u nakani da Robertu Jankovicsu osiguraju što veći broj glasova na parlamentarnim izborima”. Musu-Balaš dodatno se tereti i za prijetnje izrečene jednoj gospođi.

POLICIJA ISTRAŽUJE PREDIZBORNU KUPNJU: ‘Da postanem Mađarica, dali mi paket brašna, šećera, tijesta i čokoladu’



Jankovics pobijedio i bez njih

U pozadini cijele priče bila je borba dvije frakcije Mađara u Hrvatskoj za mjesto u Saboru, pri čemu je Savez mađarskih udruga predvođen Šandorom Juhasom i Denešom Šojom optužio Roberta Jankovicsa iz Demokratske zajednice Mađara Hrvatske da po Baranji “kupuje” nove Mađare i njihove glasove. Jankovics, koji će kasnije pobijediti na izborima i ući u Sabor sa 311 glasova više od Juhasa, takve je optužbe odbacio. Istraga je, pak, pokazala kako opravdana sumnja u protuzakonitost postoji, no ne i da je Jankovics povezan s tim. Štoviše, izborni rezultati pokazuju da njegova pobjeda nije ovisila o spornim biračima, ali Državno odvjetništvo tvrdi kako su kaznena djela počinjena.

U međuvremenu je do danas ispis iz mađarske nacionalnosti zatražilo je i dobilo 29 hrvatskih državljana, od toga njih 23 u Osječkoj županiji. Pretpostavlja se da je riječ o osobama koje su prije prethodnih izbora “postali” Mađari.

Iz postojeće optužnice, pak, vidljivo je da dio “prekrštenih” Mađara uopće nije izašao na izbore jer su naknadno shvatili u kakavu su igru uvučeni, piše Jutarnji list.

DOŠAO U SABOR KUPOVINOM GLASOVA? ‘Prijetili biračima, nudili im da postanu Mađari i glasuju za njihovog kandidata’

Socijalna radnica prijetila majci da će joj uzeti kuću, dijete i socijalu

Sako je optužen da je osobno dogovorio i platio “transfer” osmero osoba s područja Baranje te ih i vozio u Ured državne uprave u Osijeku kako bi promijenili nacionalnost.

Svjedok Dalibor Vrbanić je naveo kako je su on i njegova nevjenčana supruga potpisali bijanko dokument te da ih je Atila potom odveo službenici kod koje je to potvrđeno. “Poslije je meni i supruzi dao po 100 kuna obećavši još 100 meni i 200 njoj nakon izbora. Nazvao nas je dan prije izbora i rekao da sutra odemo i damo glas Jankovicsu. Meni je to bilo sumnjivo i nazvao sam Deneša Šoju te mu ispričao što se sve dogodilo, a on mi je rekao da smo prevareni i da trebam to prijaviti policiji, što sam iste večeri i učinio, a Šoja je bio sa mnom”, ispričao je svjedok dodajući akko su im u policiji rekli da ne izađu na izbore što oni nisu ni učinili.

Musa-Balaš se, osim za nagovaranje i podmićivanje četiri osobe, tereti i da je Zorici Balažev prijetila kako će joj uzeti “kuću, dijete i socijalu”. “Budući da ona radi u Centru za socijalnu skrb, prijetnju sam ozbiljno shvatila i pristala sam učiniti što je od mene tražila. Poslije mi je donijela i paket s kućnim potrepštinama rekavši da mi ga šalje Jankovics”, ispričala je Balažev.

Sako i Musa-Balaš sve su optužbe porekli i odbacili. No, tužitelj za Soku traži dvije godine, a za Musu-Balaš godinu i pol dana zatvora.