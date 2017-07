TRENUTAK NEPAŽNJE I ZAVRŠIT ĆETE U KOLICIMA ILI LIJESU: Ove splitske skakaonice su ‘let u grob’

Prije nekoliko dana mladi Afganistanac je zadobio teške tjelesne ozljede kad je umjesto u more pao na beton ispred noćnog kluba ‘Tropic’. Adrenalinu nije odoljela ni 23-godišnja Španjoka koja je odlučila skočiti sa strmih sustipanskih stijena, no ona nije toliko teško ozlijeđena u svojem pothvatu. Skakanje s nekih od ključnih ‘skakaonica’ svakodnevni su prizor, no mnoge je ta zabava koštala zdravlja.

TEŠKA NESREĆA NA BAČVICAMA: Mladi azilant pokušao skočiti u more, poskliznuo se i pao na beton s visine od 7 metara

Najpopularnije lokacije za skakanje u Splitu su zgrada Tropica na Bačvicama te stijene na Katalinka i Sustipanu.





‘Razumin ja sve. Mladost-ludost, kad će nego sad, al ljudi moji ovo je let u grob! I u najluđin danima nisan skaka baš s ovih visina, a ispod puste sike’, kazao je jedan Splićanin za Slobodnu Dalmaciju.

S vrha Katalinka na visini od oko 20 metara mladi po cijele dane skaču. Nađu se tu i pijani turisti. Nepoznavanje terena, kriva procjena i nepravilan skok dovoljni su za tragediju.

‘Tropico’ posebno opasan

Posebno je opasno skakati s ‘Tropica’. Osim što treba dobro procijeniti prostor i biti u dobroj formi kako bi se uzeo dobar zalet, treba preletjeti i betonski dio i dobro se dočekati, s obzirom da more na tom području nije duboko niti metar. S ‘Tropica’ skaču adrenalinski ovisnici, iako tamo stoji znak zabrane skakanja.

‘Najmanje dva puta tjedno skupi se ekipa i skače s vrha zgrade. Mi ih upozorimo i kažemo da se ne igraju sa životima, al moš mislit da nas slušaju. Svaki misli da je najpametniji, a da smo mi idioti. Ko in smi zabranit, pa nismo in mi roditelji. Lete, skaču, ne razmišljaju…’, kaže Splićanin.

‘Dođu tu i stranci i onda vide ove naše domaće kako skaču, pa oni onako dobro “natankani” alkoholom lete zajedno s njima. Ljudi moji, da van se krv sledi. Džabe in govorit kad nas ne slušaju. Čest gost je i hitna pomoć’, rekao je jedan od kupača te dodaje kako je opasno i u plićaku jer ima dosta stakla.

‘Da vidin svog unuka kako skače od gori, ma odma bi mu išla plesku opalit’, kazala je Splićanka.

Predsjednik Udruge spinalno ozlijeđenih Nenad Gaćina potvrdio je koliko je opasan ovaj ‘sport’. U njegovoj udruzi ima i onih koji su u invalidskim kolicima završili upravo zato jer su se bavili ovakvim adrenalinskim skokovima.

‘U Hrvatskoj je oko dvadeset osoba koje su zbog nezgode prilikom skakanja u more ostale nepokretne, i mogu micati samo glavom. U Splitu je troje takvih, jer su voljeli skakati s Katalinka, Sustipana… Što da vam kažem, ne mogu ja nikome reći nemojte skakati, jer sam prvi ja bio veliki ljubitelj skakanja s visina, i nema mjesta u Splitu odakle nisam skočio. Svim zaljubljenicima u ovaj sport savjetujem da radije skaču na noge, a ne na glavu, jer to mogu samo veoma iskusni skakači. No, ni to nije garancija’, rekao je Gaćina.