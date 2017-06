‘TREBA INICIRATI BANKROT DRŽAVE’: Krešo Beljak ima ideju i tvrdi da se Bernardić slaže s njime

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak kazao je gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji kako po njemu u Hrvatskoj treba mijenjati izborni sustav, ali i rekonstruirati Republiku Hrvatsku. Pod time misli treba stvoriti treću republiku na novim temeljima, “kao što Francuska ima šestu ili sedmu” i to na novom izbornom i administrativnom sustavu.

“Mi smo zreli za rekonstrukciju republike. Treba inicirati tzv. induciranu komu, odnosno bankrot države. Treba stranim vjerovnicima reći da nismo sposobni servisirati obveze i da nas čekaju sa našim dugovima pet do deset godina dok ne udahnemo zraka i rekonstruiramo se kao država. Onda ćemo imati i rast države sa jačanjem lokalnih zajednica”, kazao je Beljak u Vetu.

Upitan preuzima li on ovakvim populističkim izjavama retoriku Živog zida, odgovorio je kako to nije populizam.

“Pustite vi Živi zid, to su dobri dečki koji imaju dobre ideje. Ja ovo sve govorim suvislo na temelju iskustva kao osam godina gradonačelnik i mislim da mogu to provesti sa svojim timom suradnika”, kazao je Beljak koji tvrdi da je o tome razgovarao s Bernardićem i da se on u tome svemu slaže sa njime.



“Nego šta nego da se slaže, ali nismo te ideje još razradili u predizborni program, ali naravno da hoćemo”, kazao je Beljak.

Želi izravno biranje premijera

Osim toga predstavio je i svoju ideju promjene izbornog sustava u Hrvatskoj.

Kaže da se zalaže za izravni izbor premijera Hrvatske kako bi mu se tako politički legitimitet.

“Složio bih 100 izbornih jedinica i još 50 ljudi birao sa zajedničkih lista čime bi se dobila širina ili ideološka zastupljenost. To bi demokratiziralo sabor jer ne bi samo sjedili ljudi koje niste čuli i koji prvog u mjesecu dolaze samo po plaću. Došlo bi i do demokratiziranja stranaka, jer bi to potaknulo rasprave i unutar stranaka obzirom da ne bi sve odluke predsjednika stranke tek tako jednoglasno prihvaćali”, kazao je Beljak.

Na izravno pitanje gdje se to u Europi primjenjuje odgovorio je “da gdje to ima kada jedna stranka koja se hvali da je stvorila Hrvatsku uništi domovinu i pokrade ju do kraja i izgubi milijun stanovnika u 25 godina”.

“Pa imali smo takav sustav za vrijeme Tuđmana i da možemo umjesto premijera imati predsjednika ili kancelara ili kako već. Nije važno ime već sustav”, kazao je Beljak.

Izbacivanje Marijane Petir

Tvrdi da je Marijana Petir izbačena iz stranke jer je radila protiv nje i nije se pokajala.

“Svi oni koji su imali manje glasova na preferencijalnim izborima nego članovima su suspendirani i od njih se tražilo da sjednu na klupu i ponašaju tako da su priznali da su igrali za suprotnu momčad na izborima, i ne bi im bilo ništa kao onima koji su dolazili vilama, ali su napisali dvije rečenice, ispričali se i pobjedili na lokalnim izborima. Da, načelnik Čepina koji je nosio vile Marijani Petir se vratio u stranku”, kaže Beljak.

MARIJANA PETIR IZBAČENA IZ HSS-a: Beljak: Svi koji su priznali da su pogriješili ostali su u stranci

Kaže da mu nije niti danas žao što je glasao za Vladu Andrije Plenkovića.

“Iz današnje perspektive mogu otvoreno govoriti o tom danu D kada smo dali kao HSS potpise Plenkoviću i njegovoj Vladi. Prvi moment je bio spriječiti Most da ucjenjuje kao što je radio Karamarko i Milanoviću, to je bio cirkus i ponižavanje njih dvojice. Drugi je bio kada je Plenković javno na televiziji pozvao saborske zastupnike HSS-a tražio da sa ili bez Beljaka dadu glasove njegovoj vladi i imali smo situaciju koja je prijetila pucanjem kluba, ali smo udahnuli zrak. Ne bi nitko pretrčao, ali su ih lomili, pa smo dali 100 dana mira Plenkoviću, ali i sebi. Ne žalim danas zbog te odluke i 100 dana mira”, kazao je Beljak.

Hrvatskoj treba maksimalno pet, šest ministarstava, kazao je Krešimir Beljak. Tvrdi da sadašnji broj ministarstava je preveliki i neodrživ i da veće ovlasti treba dati lokalnim sredinama.

‘Bernardić je alternativa Plenkoviću’

Situaciju u HNS-u nije želio previše komentirati.

“Vrdoljak je moj prijatelj, siguran sam da znao on što politički radi, mogu ukazati na iskustvo HSS-a iz 2007. godine kada smo donijeli prijelomnu odluku da idemo sa HDZ-om i onda smo četiri godine završili na jednom mandatu”, kazao je Beljak.

Smatra da predsjednik SDP-a Davor Bernardić jest alternativa Andreju Plenkoviću.

“Bernardić je mladi političar koji trpi tolike napade, toliko nisu napadali ni Račana. Čovjek je demokratski izabran i ima određene političke ideje, ali su mu neke stvari došle neplanirano. On je izložen paljbi, a da nije stigao dignuti štit, ali dignut će on štit. Apsolutno je alternativa Plenkoviću, što je on to napravio otkad je predsjednik stranke?”, kazao je Beljak.

Smatra da HSS-u nije SDP poklonio šest mandata temeljem koalicijskog sporazuma i da oni vrijede i više od toga.

“Osvojili bi sami i više od šest mandata, jer danas nam je rejting oko tri posto nacionalno što znači da smo u par izbornih jedinica iznad pet posto”, kazao je Beljak.

A suradnja s Mostom?

Kaže da ga ne smeta što neki SDP-ovci, poput Orsata Miljenića smatraju da bi te mandate sutra mogao dati HDZ-u kao što je svojedobno glasao za Vladu Andreja Plenkovića.

“Ne smeta mi što Miljenić govori, pokazao sam kroz svoj politički rad gdje pripadam i koji su moji strateški partneri i neki su se pokazali kao partneri, a drugi nisu. Dosta smo bili nečiji tutleki koji su dizali ruke i gledali u pod i to se neće dogoditi niti u jednoj kombaciji. HDZ jedini ne trpe koalicijske partnere i svi su im smetnja. Dokazali su to i sa HSLS-om i sa HSS-om i sa Mostom i sutra će s nekim trećim. Kada ste u koaliciji imate partnere s kojima surađujete, a HDZ to ne zna”, kazao je Beljak.

Upitan može li sutra surađivati sa Mostom, odgovorio je puno pitomije nego dosad kada je iznimno napadao Most.

“Most je napravio dva velika propusta, a to je koaliranje sa HDZ-om. Pokušali su biti drugačiji, imaju puno elana, ali fali im skromnosti, predstavljaju se kao bezgrešni, a nisu takvi jer nitko nije bajan. Most izrasta u organizaciju koja uči u hodu i mislim da kroz kratko vrijeme biti moguće sjesti sa njima i razgovarati”, kazao je Beljak.