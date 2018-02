TRAŽE SE SVJEDOCI NASILNOG ISPADA VOZAČA AUTOBUSA 109: ‘Udarao mi je po automobilu, vrijeđao me, otvorio vrata i pljunuo na mene’

‘Znači bez ijednoga pitanja vozač je izletio iz autobusa, počeo mi udarati po autu, otvorio suvozačeva vrata, pljunuo na mene, vikao mi da sam kurvetina brodska (imam SB tablice), da mi nije ovo parking i da ja njemu smetam te zalupio opet vratima moga auta iz sve snage! Histerično je počeo obilaziti oko auta i dalje me vrijeđao odvratnim riječima te galameći i dalje sjeo u autobus i otišao.’

Jedna je žena na svom Facebooku objavila priču o vrlo neugodnoj situaciji koja joj se dogodila jučer poslijepodne s vozačem ZET-ova autobusa u Novom Zagrebu.

Automobil joj se pokvario pa je stala kraj ugibališta autobusne postaje

Sve se dogodilo nakon što joj se automobil počeo kvariti pa se zaustavila na kraju ugibališta autobusne stanice Vatikanska ulica, a to je učinila kako joj automobil ne bi stao nasred ceste. Uskoro je naišao autobus linije 109, a ljutiti vozač je potom izašao iz autobusa i nasrnuo na vlasnicu automobila. Sve se dogodilo jučer u 16.33 sati, piše Ivana Čabrajec na svom Facebooku, gdje je apelirala na ljude da podijele njezin status kako bi mogla pronaći svjedoke ovog događaja.





‘Vikao mi je da sam kurvetina brodska’

‘Kako je vozač autobusa fizički nasrnuo na moj automobil te na mene verbalno, vrijeđao me i pljunuo. Znači bez ijednoga pitanja vozač je izletio iz autobusa, počeo mi udarati po autu, otvorio suvozačeva vrata, pljunuo na mene, vikao mi da sam kurvetina brodska (imam SB tablice), da mi nije ovo parking i da ja njemu smetam te zalupio opet vratima moga auta iz sve snage! Histerično je počeo obilaziti oko auta i dalje me vrijeđao odvratnim rječima te galameći i dalje sjeo u autobus i otišao’, opisala je Ivana na Facebooku jučerašnji užas.

Vozač sve negira i kaže da ‘nije bilo tako strašno’

Dodaje da je na autobusnoj postaji tada bilo sigurno više od 20 ljudi koji su sve vidjeli, a putem Facebooka želi pronaći nekoga od njih tko bi sve to potvrdio. Naime, ona je slučaj već prijavila policiji, koja je odmah pronašla nasilnog vozača autobusa, no on je rekao da sve nije bilo tako strašno kako ona opisuje. Sada traži svjedoke koji bi potvrdili što se dogodilo i kako se ZET-ov vozač ponašao. U suprotnom će on bez ikakvih sankcija nastaviti voziti autobus. ‘A sljedeći put možda i odluči napraviti i nešto više od pljuvanja na osobu te udaranja po automobilu šakama’, napisala je na svom Facebooku žrtva ispada ZET-ovog vozača.

U komentarima su se mnogi zgražali nad situacijom koja se dogodila i Ivani savjetovali da sve da u medije kako bi se svjedoci što prije našli.