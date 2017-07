TRAVEL CHANNEL SAVJETUJE BRITANCE ŠTO SMIJU, A ŠTO NE: ‘Ne spominjite Jugoslaviju i Srbe, pazite se lokalaca koji voze kao luđaci…’

Britanski Travel Channel objavio vodič za turiste koji dolaze u Hrvatsku po prvi put, a tekst su nazvali ‘Što se u Hrvatskoj smije, a što ne’.

Kako navodi ta stranica, Hrvatska je turistički dragulj s više od 1200 otoka, predivnim morem, pitoresknim selima te bogatom povijesti. No, ukoliko Britanci žele ponijeti dobre uspomene iz Hrvatske, trebaju paziti na nekoliko stvari, upozorava Travel Channel.

Klonite se vlakova

‘Hrvatske željeznice će vas zbuniti i zato je bolji odabir putovanje autobusima. Najgora je situacija s željezničko vezom na jugu Jadrana, no autobusna je mreža odlična’, savjetuju Britanci.

Ne dirajte u njihove svece

‘Hrvatska je zemlja s preko 90 posto Katolika te vjera čini važan dio njihova života. Svako mjesto ima svojeg sveca zaštitnika te proslavu koju priređuju na njegov dan. Posebno se štuje Gospa, a pazite i na svetišta, raspela i crkve te se prema njima odnosite s poštovanjem.’



Ne spominjite Jugoslaviju i Srbe

‘Rat koji je počeo 1991. i putem kojeg je Hrvatska stekla neovisnost još uvijek živi u glava mnogih stanovnika, a Hrvati se posebno ponose svojim domoljubljem. Tijekom povijesti često su bili pod vladavinom drugih – Mađara, Turaka, Austrijanaca, Talijana i Jugoslavije, no ako Hrvatsku povežete s Jugoslavijom, lako ćete im dići živce. Dobro je izbjegavati usporedbe sa Srbima, to je za neke ljude još uvijek osjetljiva tema.’

Lokalci voze kao luđaci

‘Pametno je iznajmiti automobil u brojnim agencijama koje nude takvu uslugu, a isto možete učiniti i online. Većina Hrvata vozi automobile s ručnim mjenjačem, a ako želite automatik morat ćete to posebno naglasiti. Lokalci često voze ludo i ne poštuju ograničenje brzine, pa treba paziti u prometu.’

Obavezno posjetite otoke

‘Otoke vrijedi posjetiti, a najbolje je do njih doći brodovima ili pak trajektom ili katamaranom. Pri planiranju puta obratite pozornost na vozni red Jadrolinije jer su neke linije rijetke’, piše Travel Channel.

Toples je OK

‘Ako želite skinuti gornji dio bikinija, slobodno to učinite. Na gradskim plažama se možete kupati u toplesu, no pripazte gdje hodate obnaženi. Nikako to nemojte činiti u Vrbniku na Krku i općenito u blizini crkvi’.

Ne hodajte uokolo u podne

‘Mnogi će turisti usred najjačeg sunca pohrliti na dubrovačke zidine, no to baš nije pametno s obzirom na visoke temperature i zidine koje mogu uzrokovati vrtoglavice. Znamenitosti je bolje istraživati u jutarnjim satima ili kad nema velike gužve.’

Pazite se mina

‘Većina je zemlje razminirana, no pripazite ako se krećete šumama i neuređenim šikarama u unutrašnjosti zemlje, a posebice u Slavoniji, Brodsko-posavskoj županiji i zadarskom zaleđu. Male su šanse da ćete naletjeti na minu, no obratite pozornost na upozorenja ilustrirana lubajnom koja se nalazi u obrnutom prekriženom trokutu’, zaključuje Travel Channel.