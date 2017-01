TRAGIČNA SUDBINA HRVATSKE ANNE FRANK: Djevojčica blistave budućnosti čiji je život završio u stočnom vagonu na putu za Auschwitz

Pred njom je bio cijeli život i blistava kazališna karijera. No ustaški režim NDH pobrinuo se da Lea Deutsch ne doživi ni 17. rođendan.

Lea Deutsch rođena je u siječnju 1927. godine. Kao petogodišnja djevojčica već je nastupila u zagrebačkom HNK-u u ulozi Priske, a potom je nastavila s ulogama u djelima velikih autora. Posebno se istaknula kao Točkica u Kästnerovom ‘Tončeku i Točkici’,kao Luiza u Molièrovom ‘Umišljenom bolesniku’ te kao Gita Ivane Brlić Mažuranić.

Jednom prilikom je na memorandumu odvjetničkog uredna svog oca Stjepana napisala pismo naslovljeno na upravu zagrebačkog narodnog kazališta u kojem im je objasnila kako iduću sezonu više neće glumiti jer je ‘preveć gnjave na probama’.

Rasni zakoni

‘Pošto je moja mama rekla da ću još ovu sezonu igrati, to ću još držati. A druge sezone neću više igrati. Tražite si drugu curicu. Ja neću više igrati zato jerbo me preveć gnjave na probama. Srdačno Vas pozdravlja Lea Deutsch’, stoji u pismu kojeg joj je, vrlo vjerojatno napisala mama, a potpisala i naslovila ona sama.



Ipak je nastavila s karijerom glumice i plesačice i kao malo veća djevojčica, no uskoro se dogodila 1941. godina. Uspostavljena je NDH, a odmah potom su doneseni rasni zakoni po uzoru na one nacističke te je Židovima bilo zabranjeno javno nastupanje, što je ona radila do tada, vođenje poslova, što je njen otac radio do tad, a nije prošlo puno vremena dok nisu počele zapljene imovine.

Leina obitelj je, nadajući se da će se tako spasiti, prešla na katoličanstvo. Ipak, spasa im nije bilo. Lea je prvo izbačena iz kazališta jer Zakonskom odredbom o zaštiti narodne i arijevske kulture hrvatskog naroda iz 1941. godine Židovima bilo zabranjeno sudjelovanje u kulturnom životu NDH.

Umrla na putu za Auschwitz

Početkom svibnja ustaške vlasti su naložile uhićenje svih Židova u Zagrebu. Među njima su bili i Lea, njena majka te njen brat Saša. Otac se spasio sakrivši se na zaraznom odjelu Bolnice sestara milosrdnica. Mnogi ugledni Zagrepčani založili su se za njih pokušavši ih spasiti, no bezuspješno.

16-godišnja Lea, Saša i njihova majka Ivka deportirani su u stočno vagonu u Auschwitz. Lea je umrla u vagonu na putu za logor smrti, a Saša i Ivka umrli su u nečovječnim uvjetima logora.

Prema Leinoj životnoj priči snimljen je 2011. godine film ‘Lea i Darija: Dječje carstvo’.