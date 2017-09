KAOS U SDP-u, POZNATI ČLANOVI NAJAVILI ODLAZAK: ‘Bernardić od stranke pokušava napraviti sektu svojih prijatelja’

Nezadovoljstvo vodstvom predsjednika stranke, Davora Bernardića, sve je glasnije, a to su potvrdili i brojni istaknuti članovi SDP-a.

Kako javlja reporter N1 Hrvoje Krešić, istaknuti članovi SDP-a rekli su da će, ne dođe li uskoro do promjena u vrhu stranke, otići iz politike i drugdje nastaviti karijeru.

Neki su, kazali su, već u pregovorima s potencijalnim poslodavcima.

Dapače, neki od njih su već u pregovorima s potencijalnim poslodavcima… #n1info https://t.co/HxoMfYj2rm — Hrvoje Kresic (@hkresic) September 20, 2017

Podsjetimo, jučer je SDP održao sastanak Kluba zastupnika, na kojem je bilo vrlo burno, a Bernardić je na sjednici svojim neistomišljenicima poručio da mogu otići iz Kluba zastupnika i stranke, ako im se ne sviđa kako on radi ili ako se ne slažu s njim.

SVAĐA I GALAMA U SDP-u: Grbin i Opačić napali Bernardića, on im poručio: ‘Idite ako vam se ne sviđa kako radimo’

ORSAT MILJENIĆ OTVORENO O UNUTARSTRANAČKOM SUKOBU: ‘SDP svojom politikom vraća HDZ u život’

Saborska zastupnica SDP-a Milanka Opačić rekla je u utorak kako je zgrožena izjavom predsjednika stranke Bernardića da oni koji su nezadovoljni radom stranke mogu otići te je ustvrdila da od stranke želi napraviti “sektu prijatelja”.

Opačić: Bila sam zgrožena izjavom predsjednika stranke

“Bila sam zgrožena izjavom predsjednika stranke da oni koji su nezadovoljni radom kluba mogu otići iz njega jer ima puno onih koji žele doći na naše mjesto. Predsjednik stranke je osoba koja treba okupljati ljude, držati ih na okupu, privlačiti nove ljude u stranku. Ovaj, nažalost, rastjeruje ljude i šalje nam poruku da odemo”, rekla je Opačić u Saboru.

Ocijenila je da su oni koji su glasovali za Bernardića “očito prevareni” jer je, kako tvrdi, u predizbornoj kampanji govorio da će svi ljudi biti dobrodošli.

“Koliko vidimo, on nastoji sada napraviti, ne stranku, nego sektu svojih prijatelja. Stranka nije društvo prijatelja, u stranci se ljudi okupljaju zbog ideja, programa, nekih vrijednosti. Jučer je nažalost bila poruka – svi koji ne mislite kao ja, možete otići iz kluba i iz stranke. Nažalost, on se okružio dijelom ljudi koji se nikad nisu znali nositi s problemima, nego su od tih problema bježali”, ustvrdila je Opačić.

Na novinarski upit misli li na Zlatka Komadinu odgovorila je potvrdno.

“Da, mislim na Zlatka Komadinu koji je pobjegao iz Vlade. On nije potjeran, on je dao ostavku jer se nije mogao nositi s problemima u svojem resoru”, rekla je.

Opačić: Pad SDP-ova rejtinga može se zaustaviti samo s novim predsjednikom

Osvrnula se i na pad SDP-ovog rejtinga za koji smatra da se može zaustaviti samo s novim predsjednikom stranke i s novim rukovodstvom. “S ovom ekipom mislim da će taj rejting stajati na ovoj razini ili može još i pasti”, ustvrdila je Opačić.

Pojasnila je da smjenu predsjednika stranke mogu pokrenuti županijske organizacije. “Ljudi na terenu moraju odlučiti imaju li volje da SDP kao velika stranka opstane ili ćemo se pretvoriti u sektu prijatelja Davora Bernardića”, rekla je.

Treba prekinuti situaciju u kojoj ljudi odlaze iz stranke i masovno se iščlanjuju te su postali pasivni i demotivirani, zaključila je.

Bernardićevu izjavu na Facebook stranicama komentirali su i SDP-ovci iz vrha stranke, Gordan Maras i Ranko Ostojić.

Maras: Imamo krizu vodstva, borim se koliko mogu

OSTOJIĆ JASNO PORUČIO BERNARDIĆU: ‘Laž i kad je tisuću puta ponoviš ostaje laž’

“Osjećam potrebu da vam se ispričam zbog ovakvih poruka i sastanaka. Ja sam SDP-ovac, borim se za svoje stavove, znam tko mi je politički protivnik i kome odgovaram. Odgovaram onima koji su me birali. Odgovaram vama! Neću sada analizirati, ali evidentno je da imamo krizu vodstva, da stvari ne funkcioniraju i napravit ću sve da se to promijeni. Tu kritika ide i meni, mada se borim koliko mogu. Odustati od vas koji ste me birali i SDP-a neću nikada!”, poručio je Maras na svom Facebook profilu.

Ostojić: Otići ću kad to odluče oni koji su me i izabrali

Ranko Ostojić na svom je pak Facebook profilu poručio da je u utorak izašao sa sastanka, ali ne i iz SDP-a “ili onog što je od njega preostalo”.

“Otići ću kad to odluče oni koji su me i izabrali. Znam samo da laž i kad je tisuću puta ponoviš ostaje laž”, napisao je.

Peđa Grbin nije želio komentirati Bernardićevu izjavu i situaciju u SDP-u već je samo poručio kako će biti prilike za razgovor o unutarstranačkim prilikama.