TOPAO TJEDAN PRED NAMA: Stiglo proljeće, temperature skaču na 19 stupnjeva Celzija

Zima je iza nas. Potvrđuju to prognoze za ovaj tjedan kada će temperature doseći i 19 stupnjeva Celzija.

Hrvatska se jutors probudila u plusu, a prema posljednjim meteorološkim prognozama do kraja dana trebali bismo se kupati u sunčevim zrakama i temperaturi do 16 stupnjeva Celzija. Prema DHMZ-u, kiša se mjestimice očekuje samo u prijepodnevnim satima mjestimice u Dalmaciji.

Današnje temperature u utorak će još i rasti, pa se tako očekuje da će doseći i 19 stupnjeva Celzija. Naime, sutra se očekuje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, razmjerno vjetrovito i iznadprosječno toplo. Najsunčanije će biti u Slavoniji, dok se na Jadranu i u predjelima uz njega, uz više oblaka, mjestimice očekuje i kiša. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorskim i središnjim područjima ponegdje s olujnim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna od 14 do 19 °C, u gorju ponegdje niža.





Večer i noć na srijedu donijet će kratkotrajnu promjenu. Doći će do jačeg naoblačenja s kišom koje će krenuti sa sjevernog Jadrana. I temperature će pasti za oko 5 stupnjeva. Kiše će biti tijekom prijepodneva u srijedu, a potom će se opet razvedriti i biti sunčano. A sa sunčanim vremenom se očekuje i novi porast temperature koji će do vikenda opet doseći visokih 19 stupnjeva Celzija na kopnu i 15 stupnjeva na moru, javlja HRT

Najtoplije vrijeme očekuje se dakako u Slavoniji gdje će, primjerice, prema sedmodnevnoj prognozi temperatura u Gradištu sezat opet do punih 19 stupnjeva.

Ipak, u nedjelju dolazi nova kiša i ponovno manji pad temperature pa svakako prema dosadašnjim prognozama treba iskoristiti prvi dio vikenda.