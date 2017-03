TOMAŠIĆ NAGAZILA JUNCKERA: ‘Nekad dolazi pijan na sjednice… mislim da je i kod pitanja naše arbitraže utjecalo previše terana’

Na izjavu šefa Europske komisije da Hrvatska mora ostati u arbitraži sa Slovenijom, pismom je reagirala Ruža Tomašić koja je potom kazala i kako je u pitanju bilo i malo previše terana. Osvrćući se na Junckera također je kazala kako je javna tajna da dolazi pijan na sjednice.

“Ribari moraju bolje surađivati s Ministarstvom i Vladom kako bismo zajedničkim snagama išli prema Europskoj komisiji i prije svega tražili promjenu Mediteranske uredbe. Treba tražiti da se dopusti tradicionalnim ribarima da rade sa svojim tradicionalnim alatima. Također, sada su sabljarke jako važne jer Talijani mogu izlovljavati oko 4000 tona sabljarki, a hrvatski ribari samo 30-40 tona. Isto tako, mogu na brodovima upotrebljavati parangale do 2000 udica, a hrvatski samo do 500”, izjavila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i članica njegova Odbora za ribarstvo Ruža Tomašić koj aje u subotu u Šibeniku organizirala Međunarodnu konferenciju o ribarstvu.

Govoreći u Studiju 4 HRT-a, Tomašić je kazala kako je poslala je pismo Jean-Claudeu Junckeru i pitala ga kako može kao predsjednik Europske komisije doći u Sloveniju i tvrditi da je arbitraža i dalje dobra kada zna da je kompromitirana i što se dogodilo. “Upitala sam odakle mu pravo da inzistira da Hrvatska ostane u arbitraži i da arbitraža ide dalje”, rekla je Tomašić zaključujući kako Komisija nije ni nadležna na rješavanju bilateralnih pitanja te da je “u pitanju bilo malo previše slovenskog terana”.

JUNCKER ZA SLOVENSKE MEDIJE: ‘Hrvatska je dragovoljno uglavila taj sporazum sa Slovenijom’



Tomašić je potom rekla da na temelju njenog dosadašnjeg iskustva, EU članice tretira onako kako se one same ponašaju. “Ako mi ondje dolazimo sas svojim mišljenjem oni će ga uvažiti, a ako idemo po mišljenje onda ćemo dobiti ono što smo zaslužili”, kazala je Tomašić.

Osvrnula se i na ponovni izbor predsjenika EU vijeća Donalda Tuska unatoč tome što je protiv bila njegova matična zemlja. “U tome i je problem . Ljudi se nameću, onda se dižu ruke i lobira se. Vi imate Junckera, to svi znaju i to je javno poznato da Juncker nekad dođe pijan na sjednice. To je javna tajna”, kaže Tomašić uz smješak dodajući da ako se želi dobro EU treba sjesti i razgovarati, a ne nametati ljude.