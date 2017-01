TOLIKO JE POKOPA DA NEKE MORAJU ODGODITI: Splitski grobari padaju s nogu, u 27 dana sahranjeno 158 umrlih

Gripa, hladnoća i starost ubiru svoj danak na području Dalmacije, a najviše smrtnih slučajeva bilježi grad Split na čijem je groblju Lovrinac od početka godine pokopano 158 ljudi.

Posljednjih nekoliko mjeseci Dalmacija bilježi rekorde po broju mrtvih, najviše ih je na pordučju grada Splita iz kojeg stižu vijesti kako je sprovoda toliko da grobari doslovno padaju s nogu, piše Slobodna Dalmacija.

Na splitskom groblju Lovrinac tako su u siječnju prošle godine pokopali 98 pokojnika, a ove godine već 158.

CRNI SIJEČANJ U SPLITU: U bolnici dnevno umire desetak ljudi, na Lovrincu u samo sedam dana čak 34 sprovoda



Pune ruke posla

Osim splitskih grobara i oni iz Šibenika posljednjih dana imaju pune ruke posla.

“Prošle godine smo u prvom mjesecu, točnije do 27. siječnja, imali 44 sprovoda u našoj organizaciji, a ove godine do istog tog datuma 74. To je za oko 70 posto više! Ne znam što je tome razlog, ali kako je prosjek dobi pokojnika 75 godina, mogao bih na prvu ruku reći da je to, uz gripu, hladnoću i oštru zimu, jedna od posljedica strukture stanovništva naše županije, koje očito postaje sve starije”, rekao je Joško Vuković, direktor šibenskih Čempresa, tvrtke koja koja upravlja gradskim grobljem Kvanj, ali i drugim grobljima na području Šibenika.

Samo na šibenskom području umrlo stotinjak osoba

Vuković dodaje da je, osim ovih 74 sprovoda koji su organizirani preko tvrtke Čempres, bilo još sigurno dvadesetak koji su organizirani preko privatnika, tako da se slobodno može kazati kako je u siječnju sigurno stotinjak Šibenčana i stanovnika okolnih mjesta promijenilo adresu, zamijenivši je za trajnu.

“Najgore je bilo prvih petnaest dana nakon Nove godine, kad smo imali najviše posla i kad smo, pored naših radnika koji su padali s nogu, morali angažirati i ljude sa strane. Morali smo čak i moliti rodbinu da odgode pokop na dan ili dva jer jednostavno nismo bili u stanju to sve obaviti isti dan”, rekao je Vuković za Slobodnu.