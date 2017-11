TOKSIKOLOGINJA ZA NET.HR: ‘Praljak vjerojatno nije popio cijanid, ali skrećem pozornost na jednu stvar o kojoj se dosad nije pričalo’

Nakon što mu je danas žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju potvrdilo osuđujuću presudu Slobodan Praljak je u sudnici ispio otrov i nedugo nakon toga preminuo. Odmah se počelo špekulirati o kakvom se otrovu radi te kako je Praljak do njega uopće mogao doći. Stručnjaci su zasad prilično oprezni.

Praljak je nakon izricanja presude ustao, rekao “General Praljak nije ratni zločinac i s prijezirom odbacujem vašu presudu” i popio bočicu nepoznatog sadržaja.

Stručnjaci ne žele spekulirati o tome koji je otrov popio

Odvjetnici su otkrili kako im je Praljak rekao da je popio otrov. Sudac je istog trenutka prekinuo suđenje i pozvana je Hitna pomoć. Kasnije je objavljeno da je Praljak umro, a nizozemske vlasti odmah su pokrenule istragu.



Nekoliko sati nakon što je Praljak ispio otrov, čuli smo se sa specijalisticom toksikološke kemije i sudskom vještakinjom Biserkom Rihom. Cijenjena stručnjakinja, dakako, nije htjela spekulirati što je točno general uzeo.

“Kada budemo znali koji su parametri u organizmu bili poremećeni, onda ćemo moći pričati o kojoj se grupi otrova radilo”, kaže Riha.

‘Ogromna je paleta sredstava koje je mogao uzeti’

“Ustvari, ogromna je paleta sredstava koje je mogao uzeti. Načelno mogu reći da vjerojatno nije popio cijanid, odnosno ozbiljan krvni otrov koji se krvlju širi do drugih organa”, kaže i objašnjava kako bi u tom slučaju smrt nastupila trenutačno.

Spektar ostalih potencijalnih sredstava vrlo je širok. Vještakinja nam je pritom skrenula pozornost na još jedan aspekt o kojem se dosad nije ni spekuliralo: ozbiljna trovanja organizma, pa i sa smrtnih ishodom, mogu izazvati i najobičnija sredstva za čišćenje. Važno je samo, objašnjava, da su na bazi kiseline i lužine.

“Ona najčešće uzrokuju teška oštećenja dišnog puta i rezultiraju korozijom grla, jednjaka i pluća”, podsjeća vještakinja.

Liječnička intervencija nije bila dovoljno brza

I Jutarnji list pričao je s toksikologom koji je analizirao šokantan potez Slobodana Praljka. Dr. Franjo Plavšić smatra da liječnička intervencija nakon trovanja nije bila dovoljno brza, bez obzira o kojem se otrovu radi.

“Naime, brzina je ključ u spašavanju života otrovanog pacijenta, a osobito ako se ne zna o kojem se otrovu radi”, smatra dr. Plavšić.

Dodao je da je previše vremena prošlo od trenutka kada je Praljak popio otrov do njegova prelaska u bolnicu.

“I najjačem otrovu koji se popije treba vremena da uđe u krv i postane smrtonosan. A za to vrijeme liječnici mogu pomoći”, kaže toksikolog.

‘Nema posebnog pregleda prije ulaska u sudnicu’

Stručnjaci za sigurnost uvjereni su da se dogodio ogromni propust kad je Praljak mogao u sudnicu ući s bočicom otrova.

‘To se moralo uočiti, on to nije mogao u vozilu naći, niti negdje drugdje, to je očito bilo iz same prostorije u zatvoru gdje se nalazi”, kaže Mate Laušić za bočicu s otrovom, napominjući da je također detaljno trebalo biti pregledano odijelo u kojem je Praljak bio na sudu. Dodaje i kako optuženici ne prolaze ponovni pregled dovođenjem na sud jer ih se tamo dovodi kao “sterilne iz sterilnog prostora”.

“To sam osobno vidio, boravio sam tamo 15 dana, oni ne prolaze poseban pregled nego izravno ulaze u zgradu suda u pratnji sudskih stražara, jer kao sterilni dolaze iz sterilnog prostora“, kaže Laušić.

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila kaže da postoji mogućnost da je Praljku netko ostavio otrov, te isključuje mogućnost da ga je sam smiješao. Na policiji je, kaže Cvrtila, da utvrdi je li mu otrov dao netko od osoblja ili netko tko je dolazio u posjet.