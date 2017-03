TODORIĆEVI VELIKI DOBAVLJAČI BIJESNI NA VLASNIKA ORBICA: ‘To što je napravio ravno je atentatu i iznimno nekorektno’

Pojedini veliki dobavljači bijesni su na vlasnika Orbica Branka Roglića jer je pustio Agrokoru zadužnicu te pokrenuo prisilnu naplatu oko 12 milijuna duga. “Scenarij koji potiče Roglić odvući će cijelu državu u kaos”, izjavio je za tportal jedan od dobavljača.

OTKRIVENO KOJA JE VELIKA HRVATSKA TVRTKA ZATRAŽILA PRISILNU NAPLATU OD AGROKORA: ‘Prestali smo im dostavljati robu još prije Božića’

“Rogliću tih 12 milijuna kuna nije ništa. Ako je pustio zadužnicu… To je ravno atentatu! Duboko nekorektno je to napraviti u ovom trenutku. Svi se mi ekstremno izlažemo i pokušavamo izdržati. Ovo nije problem Agrokora, čak ni prehrambene industrije, to je problem cijele države”, uzbuđeno je komentirao Roglićev potez sugovornik.

Potvrdio je kako je u srijedu u sjedištu Kraša održan sastanak s predstavnicima ruskih bankara, glavnih kreditora Agrokora.



DRAMA U AGROKORU DOŽIVJELA VRHUNAC: Noćas održan hitan sastanak ključnih dobavljača s ruskim bankarima, računica je poprilično strašna

“Jedini koji su konstruktivni u cijeloj situaciji su Rusi. Da nema Rusa, sve bi odavno otišlo u vražju mater! Žalosno, ali istinito”, naglasio je dobavljač koji s Agrokorom ima ugovorene višemilijunske poslove.

Osvrnuo se i na medijske napise kako je Jurij Solovjev, zamjenik direktora ruske banke VTB, izjavio da je Todorić lažirao financijska izvješća, a što je naknadno ublaženo.

“Na sastanku su nam bankari koji snimaju situaciju u koncernu rekli da se ne radi o lažiranju. Nitko nije izmišljao nešto što se nije dogodilo. Radi se o tome da određene pozicije nisu evidentirane na način koji bi dao vjerodostojnu sliku. Nije tako crno kako se želi prikazati”, istaknuo je Agrokorov dobavljač.

Branko Roglić je ranije za 24sata potvrdio je da je njegova tvrtka Orbico pustila zadužnicu zbog duga od 12 milijuna kuna.