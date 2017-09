TODORIĆEVA NAJŽEŠĆA OBJAVA DOSAD, OBJAVIO ‘POVJERLJIVE ČINJENICE’: ‘Petrov me namamio u Vladu i druge istine nema’

Ivica Todorić ponovno se oglasio na blogu na kojem nastavlja sa svojom stranom priče o predaji Agrokora u ruke Vlade. Ostaje pri tvrdnji da je lex Agrokor potpisao pod pritiscima i prijetnjama.

Njegovu današnju objavu prenosimo u cijelosti.

‘Svjedoci smo kako Vlada RH zadnja dva dana panično pokušava skrenuti raspravu s ozbiljnih tema koje sam pokrenuo, a na koje nemaju odgovore. Tako je jedino čime se bave jesam li ili nisam sam došao u Vladu i jesam li ili ne nešto tražio. Pritom se služe i falsifikatima, a kao izvore uzimaju ljude iz Agrokora s kojima su u dosluhu još od prije Lexa i koji će biti predmet kaznenih prijava. Želim konačno izjaviti, a onda prekidam raspravu o tome, jer istina će se otkriti u nadolazećim postupcima:

Na sastanak u Vladu došao sam nakon višetjednog inzistiranja g. Bože Petrova. Dana 27.rujna 2017. gospodin Petrov je, gostujući na N1 televiziji, točno opisao kako je upravo on Ivicu Todorića namamio u Vladu . I to je činjenica, to je točno i druge istine nema.



Na sastanku 03.03. sam Zdravku Mariću rekao da zahvaljujem Vladi i da ne tražim ništa. To je jedina istina. Lex je izglasan tek mjesec dana kasnije.

Dakle, nikako na moj zahtjev.

Uskoro ćemo objaviti i informacije o dijelu pritisaka i prijetnji koje sam primao.

Premijer Plenković je danas, 28. rujna 2017., na sjednici Vlade rekao da je krenuo u akciju oko Agrokora jer su mu neki dobavljači rekli da će Agrokor u stečaj!!!!! Pitanje za premijera Plenkovića da li je to moguće? Koji su to dobavljači? Na bazi kojih podataka? Govorimo li možda o Orbicu, sponzoru Mosta, ili pak Krašu, za koji je radio Ante Ramljak, i kojem su plaćena sva stara potraživanja prema Agrokoru, dok drugima nisu (toliko o tzv. Koordinaciji dobavljača i brizi Marice Vidaković za njihove interese).

Međutim, i dalje čekam odgovore na svoje pitanja:

Na temelju koje dokumentacije se krenulo u proces nacionalizacije Agrokora?

Tko je sve dao dokumentaciju i držao javne i tajne prezentacije o Agrokoru?

Tko je bio uključen u dizajniranje i pisanje Lex Agrokora?

Nije li točno da su to bili isti ljudi i tvrtke koje su danas u Agrokoru i koje danas iz Agrokora izvlače stotine milijuna kuna?

Koji su to „visoki državni dužnosnici“ koje spominje šef Knightheada, koji su uoči i nakon Lexa razgovarali s njim i omogućili im nevjerojatne ekstra profite na štetu Agrokora i svih njegovih dionika, a napose RH?

Zašto državni dužnosnici stalno lažu o Lex Agrokoru i okolnostima prije i poslije njega (Ramljak je tek prvi u nizu kojeg smo razotkrili, uskoro ćemo i dalje)

Zašto se obmanjuje javnost o stanju u Agrokoru, prešućuju milijarde gubitaka, uništavanje sinergija i potpuni kolaps sustava?

Zašto se šuti o blokadi imovine i gubitku kontrole u regiji koja će rezultirati nemogućnošću vraćanja roll-upa i predaje Agrokora u ruke lešinarima?

Dajte odgovore, dva milijuna klikova na mojem blogu u manje od 7 dana – javnost to traži od vas!

