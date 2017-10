TODORIĆ: Vlada i Ramljak Knighteadu su omogućili profit od 246 mil. eura, ali postoji još strašniji ugovor s trustom iz Hong Konga

Ivica Todorić ponovno se oglasio na svojem blogu i komentirao priču oko spornog Ramljakovog ugovora s američkim strvinarskim fondom, Knightheadom.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Vlada i Ramljak na sve načine pokušavaju umanjiti štetu koja je nastala objavljivanjem sramotnog ugovora o roll up-u. Iznose neistine i obmanjuju javnost paušalnim tumačenjima koja nemaju veze sa stvarnošću.

Pritom nisu pokazali još strašniji ugovor o garanciji i zalogu Trustu Madison Pacific ltd. iz Hong Konga u kojem se skriva sva veličina ove neviđene pljačke. Knightheadu, koji je bio klijent sadašnjeg pravnog savjetnika Agrokora Tina Doličkog, do sada je omogućen profit od milijardu osamsto tisuća kuna – kroz otkup obveznica i roll up zaradili su 246 milijuna eura! Ovakvu zaradu omogućio im je Vladin Lex Agrokor i Ramljakovi ugovori kojima iz kompanije izvlače milijarde’, objavio je Todorić.



