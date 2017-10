TODORIĆ UPOZORAVA NA ‘NEVIĐENI SUKOB INTERESA’: ‘Koga zastupa Tin Dolički, Agrokor ili Knighthead?’

Ivica Todorić u novoj objavi na svom blogu osvrnuo se na pravnog savjetnika Ante Ramljaka – Tina Doličkog. Vlasnik Agrokora pita se: “Koga zastupa Tin Dolički, Agrokor ili Knighthead?”.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Tin Dolički danas je pravni savjetnik Agrokora odnosno Ante Ramljaka, a do preuzimanja toga posla klijent mu je bio Knighthead. Čije interese Tin Dolički štiti – Agrokora ili njegovog najpovlaštenijeg vjerovnika? Kada je pisao zaštitne klauzule u ugovoru o roll up-u koje onemogućavaju smjenu Ramljaka, da li je štitio interese Agrokora ili strvinarskog Knightheada koji je potpisivanjem ugovora ostvario ogromnu dobit? Pod pritiskom javnosti, naravno, gospodin Dolički brani svoj ugovor i svoj roll up zanemarujući činjenicu da se, kao i njegov poslodavac Ramljak, nalazi u neviđenom konfliktu interesa. Dapače, iako mu je ta činjenica itekako poznata, napominje da je to standardna praksa.

Naime gospodinu Doličkom je potpuno uobičajeno da se budući Vladin izvanredni povjerenik, u trenutku kada baš on piše financijski dio Lex-a, nalazi sa budućim profiterima roll up-a, prije donošenja neustavnog Zakona. Potpuno mu je normalno baš Ramljak (koji je na Lex-u radio sa svojim partnerom Tomislavom Matićem) postaje povjerenik, kao što mu je potpuno normalno da tada ugovara roll up od milijardu eura i to s odredbama koje Vladu sprječavaju da ga smijeni bez dopuštenja Knightheada! Neka Gospodin Tin Dolički, koji ističe da su odredbe ugovora o roll up-u praksa, navede jedan primjer u kojem se vidi da je vlada Lex specialisom oduzela upravljačka prava, dogovorila roll up model i ugovorom se obvezala da ne može smijeniti upravitelja kojeg je sama postavila. To nije praksa nego opasan presedan koji je neustavan i protuzakonit”, napisao je Todorić.

