TODORIĆ OBJAVIO VEĆ TREĆI TEKST DANAS, TVRDI DA DALIĆ OBMANJUJE JAVNOST: ‘Teško mogu vjerovati da se ne sjeća našeg razgovora…’

Ivica Todorić danas je posebno raspoložen za obračun s članovima Vlade koji su mu, kako je istaknuo u prvom blogu u petak, na prevaru oteli Agrokor.

U danas već trećem objavljenom blogu odgovorio je Martini Dalić koja je ranije tijekom dana kazala kako se nikad s njim nije privatno sastajala.

Njegov blog prenosimo u cijelosti:



“Gospođa Dalić opet obmanjuje hrvatsku javnost. Ona ima pravo kad kaže da se s Ivicom Todorićem nikad nije privatno sastajala, ali ja to nisam nikad ni kazao. Kazao sam da se najavila i da je došla u moj ured i iznio sam najvažniji dio istinitog razgovora koji smo vodili. Teško mogu vjerovati da se ne sjeća i da je zaboravila naš razgovor, s obzirom na to da je u njemu tražila vrlo neuobičajene stvari. A ja ću joj rado dokumentirati naš razgovor.

Što se tiče naklapanja oko novca, iznosa, traženja, Petrov kaže jedno, Dalić drugo, sve to govori kako ni sami ne znaju o čemu govore… Svrha mog dolaska je bio poziv gospodina Petrova da hoće pomoći razvoju kompanije. I u tom smislu se u konačnosti razgovaralo. Mi smo predlagali da, ako država to želi, dokapitalizira Belje, jer je riječ o strateškoj državnoj kompaniji. Tih razgovora je bilo, ja to ne poričem i to imam dokumentirano. Sve je to bilo na tajnom sastanku 26. veljače 2017.

Međutim, neporecivo je, i to sam već na blogu objavio, da sam se Zdravku Mariću 3. ožujka 2017. na svemu zahvalio i poručio Vladi da ne trebamo nikakvu pomoć. Lako je dokazivo da svi koji tvrde suprotno lažu. Umjesto da nastavlja s obmanama, zašto konačno hrvatskoj javnosti ne odgovori na moja pitanja?”, napisao je Todorić.