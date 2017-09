TODORIĆ OBJAVIO VEĆ TREĆI TEKST DANAS, TVRDI DA DALIĆ OBMANJUJE JAVNOST: ‘Teško mogu vjerovati da se ne sjeća našeg razgovora…’

Ivica Todorić danas je posebno raspoložen za obračun s članovima Vlade koji su mu, kako je istaknuo u prvom blogu u petak, na prevaru oteli Agrokor.

U danas već trećem objavljenom blogu odgovorio je Martini Dalić koja je ranije tijekom dana kazala kako se nikad s njim nije privatno sastajala.

DALIĆ ODGOVORILA NA TODORIĆEVE OPTUŽBE: 'Nikad se nisam s njim privatno sastajala'

Njegov blog prenosimo u cijelosti:



“Gospođa Dalić opet obmanjuje hrvatsku javnost. Ona ima pravo kad kaže da se sa Ivicom Todorićem nikad nije privatno sastajala, ali ja to nisam nikad ni kazao. Kazao sam da se najavila i da je došla u moj ured i iznio sam najvažniji dio istinitog razgovora koji smo vodili. Teško mogu vjerovati da se ne sjeća i da je zaboravila naš razgovor, obzirom da je u njemu tražila vrlo neuobičajene stvari. A ja ću joj rado dokumentirati naš razgovor.

Što se tiče naklapanja oko novaca, iznosa, traženja, Petrov kaže jedno, Dalić drugo, sve to govori kako ni sami ne znaju o čemu govore… svrha mog dolaska je bio poziv gospodina Petrova da hoće pomoći razvoju kompanije. I u tom smislu se u konačnosti razgovaralo. Mi smo predlagali da, ako država to želi, dokapitalizira Belje, jer je riječ o strateškoj državnoj kompaniji. Tih razgovora je bilo, ja to ne poričem i to imam dokumentirano. Sve je to bilo na tajnom sastanku 26.02.2017.

Međutim, neporecivo je, i to sam već na blogu objavio, da sam se Zdravku Mariću 03.03.2017. na svemu zahvalio i poručio Vladi da ne trebamo nikakvu pomoć. Lako je dokazivo da svi koji tvrde suprotno lažu. Umjesto da nastavlja s obmanama, zašto konačno hrvatskoj javnosti ne odgovori na moja pitanja?”, napisao je Todorić.