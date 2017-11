TODORIĆ SE RASPIŠTOLJIO: ‘Ramljak i Dalić će na svoje kumove i prijatelje spiskati pola milijarde Agrokorovih kuna’

Nakon gotovo tjedan dana na svom se blogu ponovno oglasio vlasnik Agrokora Ivica Todorić.

Todorić tvrdi da će Agrokor savjetnicima za restrukturiranje do kraja procesa morati isplatiti više od pola milijarde kuna.

“To je 70 milijuna eura za usluge čiju cijenu određuju Ramljak i ministrica Dalić bez ijednog kriterija, bez ikakvog nadzora”, upozorava Todorić.

Dodaje i kako Ramlja i Vlada, uz Plenkovićev blagoslov, imaju više savjetnika nego najveći svjetski vođe imaju zajedno.



Todorićevu objavu na blogu prenosimo u cijelosti.

“Ante Ramljak pod pritiskom javnosti morao je prošloga tjedna objaviti kako su troškovi pravnih, financijskih i savjetnika za restrukturiranje za četiri mjeseca angažmana, do 30. rujna , Agrokor stajali 140 milijuna kuna! No, za dovršetak posla, predviđa Ramljak, trebat će savjetnicima platiti još skromnih 380 milijuna kuna, pa će taj mali trošak iznositi više od pola milijarde kuna! To je 70 milijuna eura za usluge čiju cijenu određuju Ramljak i ministrica Dalić bez ijednog kriterija, bez ikakvog nadzora.

Na poslovima savjetovanja ovi su ljudi, već duboko ogrezli u kriminal, angažirali svoje kumove, prijatelje, odabrane prijatelje povlaštenih vjerovnika i svoje poslovne partnere koji svakodnevno iz Agrokora isisavaju milijune eura.

Na poslovima pravnog, financijskog i poslovnog savjetovanja angažirano je preko 150 savjetnika koji svake minute stvaraju trošak za otetu kompaniju. Ramljak i Vlada, uz Plenkovićev blagoslov imaju više savjetnika nego najveći svjetski vođe imaju zajedno. Naime, predsjednike SAD-a, Rusije i njemačku kancelarku savjetuje ukupno 134 savjetnika. Ramljaku, Plenkoviću i Dalić treba 150 savjetnika samo za Agrokor.

I pritom im nije bitna cijena, nije im bitna nikakva transparentnost, bitno je jedino poznavati nekog od troje spomenutih koji troše novac privatne kompanije koju su oteli neustavnim Lex Agrokorom“, piše Todorić.