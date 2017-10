TODORIĆ SE NE KANI SE VRATITI! Priprema bitku protiv izručenja, angažirao je britanskog eksperta koji se bavio ruskim kriminalnim kartelima

Otkako je jučer u zoru počela spektakularna akcija Agrokor, osnivač kompanije Ivica Todorić na blogu je više puta ponovio kako će biti dostupan institucijama. No, doznaje se kako je angažirao Michaela O’Kanea, eksperta za kriminal bijelih ovratnika.

Dok je 12 njegovih bivših suradnika proteklu noć provelo u pritvoru na Oranicama, a jutro na ispitivanju, Todorić je objavio novi blog u kojem je naveo kako je ‘uhićeno 12 vrhunskih gospodarstvenika, ljudi koji nisu apsolutno ništa krivi’. Također je dodao da ako postoji i najmanja odgovornost, ona je isključivo njegova.

TODORIĆ: ‘Ovo je monstruozni politički proces! Uhićeno je 12 vrhunskih gospodarstvenika koji apsolutno ništa nisu krivi’

No, čini se kako će DORH teže do Todorića. Doznaje se kako se sprema na pravnu bitku protiv izručenja te da je u tu svrhu angažirao jednog od najboljih britanskih odvjetnika i eksperta za takozvani kriminal bijelih ovratinka, Michaela O’Kanea, ekskluzivno doznaje RTL.



O’Kane se bavio slučajevima ruskih kriminalnih kartela, a sada se bavi i Todorićevim slučajem.

Ivica Todorić još nije primio službeni poziv istražitelja, no sin Ante danas je primio poziv PNUSKOK-a, koji je zatražio da se on vrati u Hrvatsku. Todorićev sin trebao bi stići do kraja ovog tjedna. Gdje se trenutno nalazi mlađi sin Ivan, nije poznato.

ZAVRŠILA ISPITIVANJA U DORH-u: Istražitelji uspjeli doći do Ante Todorića, evo što im je rekao