TODORIĆ SE IPAK POVUKAO: Podnio je ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora Konzuma

Ivica Todorić podnio je u ponedjeljak ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora (NO) Konzuma.

Ta informacija stoji u priopćenju koje je osnivač koncerna Agrokor uputio Hini. Kako se ističe u priopćenju koje potpisuje Todorić, od 10. travnja kada je Vladin povjerenik preuzeo upravljanje Agrokorom, on ni na koji način nije sudjelovao u bilo kakvim radnjama vezanim uz kompaniju, prenosi N1.

“I meni je neprihvatljivo da budem u tijelima Agrokora”

“Potpuno sam svjestan da ne mogu sudjelovati i za mene je potpuno neprihvatljivo da sudjelujem u bilo kakvim upravljačkim, nadzornim ili bilo kojim drugim organima Agrokora. Od postojeće uprave sam očekivao da će u skladu sa Zakonom provesti sve odluke vezane uz moja razrješenja sa svih upravljačkih, nadzornih i ostalih pozicija, a u čemu nisam osobno želio sudjelovati. Nisam mogao pretpostaviti da postojeća uprava Agrokora ne može kroz organe upravljanja provesti svoje odluke”, stoji u Todorićevom priopćenju.

U istom je još napisao kako nastalu situaciju vidi “isključivo kao rezultat neuspjelog dogovora postojeće uprave s jednim od dugogodišnjih poslovnih partnera Agrokora”.



“Budući da postojeća uprava nije riješila tu situaciju, iako ima i mogućnost i odgovornost za to, podnio sam ostavku na mjesto predsjednika NO Konzuma”, naveo je Todorić u priopćenju.

TODORIĆ ODBIO DATI OSTAVKU U NADZORNOM ODBORU KONZUMA! Ramljak: ‘Vuče li on i dalje konce? Procijenite sami…’

Dalić oštro napala Todorića prije njegovog priopćenja

Jutros je, naime, izvanredni povjernik za Agrokor Ante Ramljak vidno razočaran kazao kako je Glavna skupština Konzuma glasovala protiv opoziva sadašnjeg Nadzornog odbora kojemu je Todorić na čelu.

Ramljak je pojasnio da opoziv Todorića nije bio moguć jer je Agram grupacija, koji ima 25 posto dionica, glasovala na Skupštini protiv opoziva sadašnjeg Nadzornog odbora. Upozorio je da se time odugovlači restrukturiranje Agrokora.

Ubrzo potom oštro je reagirala i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

“To pokazuje da i nakon što je Ivica Todorić zadužio Agrokor za više od 40 milijardi kuna i doveo ga na rub bankrota, on nastavlja s iracionalnim ponašanjem, te se izgubio u svojim kombinacijama. Koji su motivi dioničara koji ga je podržao ne mogu znati ni spekulirati, no sve to neće utjecati na proces restrukturiranja kompanije”, kazala je Dalić.

DALIĆKA NAPALA TODORIĆA: ‘On je iracionalan, izgubio se u svojim kombinacijama’