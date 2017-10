RAMLJAK O TODORIĆU: ‘Sve je izgledalo fantastično dok nije puklo. Bilo je tu mondenih ljetovališta, helikoptera… Iznenadio me iznos’

Vladin povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, predstavio je danas konsolidirano izvješće rezultata revizije u Agrokoru te otkrio kako je konsolidirani gubitak Grupe za 2016. iznosi 11 milijardi kuna, dok su ukupne obveze bile 56.28 milijardi te gubitak iznad vrijednosti kapitala od 14.5 milijardi kuna.

REVIZIJA U AGROKORU OTKRILA MULJAŽE TEŠKE MILIJARDE, RAMLJAK: ‘Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv bivše uprave! Todorić? Njemu je najteže…’

Novinare je, osim realnog stanja financija u Agrokoru, zanimao i Ramljakov stav o gotovo neprekidnim napadima Ivice Todorića na blogu, na kojem je više puta napao Vladu, njega i ministricu gospodarstva Martinu Dalić, tvrdivši da su mu prijetili te svojim potezima oteli kompaniju.

Ramljak je i nakon predstavljanja izvještaja za pojedine kompanije unutar Agrokor grupe kazao kako na Todorićeve napade na blogu neće odgovarati, a to je ponovio i danas.



‘Todoriću je najteže’

‘Od prvog sam dana zauzeo stav da na te blogove ne odgovaram, ne mislim voditi polemiku kroz medije s Todorićem, njemu je najteže, sam zna što je ovdje bilo i stvarno mu nikad u nijednom trenutku nisam želio loše. On je u situaciji da brani sebe napadom i mislim da će na nekom drugom mjestu morati odgovoriti na puno pitanja’, rekao je Ramljak.

Kaže kako je sve izgledalo fantastično dok nije puklo.

‘Pozajmice tvrtki Ivici Todoriću su išle 2015. i 2016. godine. Sigurno ima pozajmica i za druge godine. Pozajmice iznose oko 2,6 milijardi kuna, što sad isto pokušavamo naplatiti, kazao je Ramljak, objasnivši da su kredit koji su dali bankari knjižili kao kredit, ali ovdje se nije knjižilo kao kredit. Sve je izgledalo fantastično dok nije puklo’, kazao je Ramljak, koji nije želio u detalje govoriti o prebacivanju privatnih troškova na kompaniju.

‘Bilo je tu i ljetovanja i mondenih ljetovališta i helikoptera i raznih drugih troškova’, kratko je naveo Ramljak.

Netko si je mešetarenjem obveznica priskrbio nezakonitu korist, također je naveo Vladin povjerenik.

‘Građani neće plaćati ove dugove’

Priznaje kako ga je visok iznos koji je svih ovih godina prikriven iskreno iznenadio.

‘Bio sam konzultant u jako puno kompanija u Hrvatskoj. Iznenadio me iznos koji je godinama bio sakriven. Svi smo znali da ima nekakvih problema s ovom grupom, svi smo to znali, ali kako se to uspjelo tako lako prikriti svih tih godinama. To me najviše iznenadilo’, rekao je Ramljak te garantirao da ‘nijedan građanin Hrvatske neće plaćati ove dugove’, prenosi N1.

Prijavio bivšu upravu

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak kazao je da je protiv odgovornih osoba koje su bile u Upravi u tom koncernu podnio kaznenu prijavu, a da mu se prema izvještajima revizije čini da je riječ o nezakonito priskrbljenoj materijalnoj dobiti.

“Što se tiče svih ovih izvještaja, mislim da je došlo dio nezakonite priskrbljene materijalne dobiti”, rekao je Ramljak, odgovarajući na upit kakva je priroda kaznene prijave koju je podnio protiv odgovornih osoba u Agrokoru.

PwC obavijestio izvanrednu upravu o nepravilnostima

Naime, u danas predstavljenom revidiranom, konsolidiranom financijskom izvješću Agrokor Grupe i Agrokora d.d. za 2016. navodi se kako je revizor, PwC pismom obavijestio izvanrednu upravu o računovodstvenim nepravilnostima uočenima tijekom revizije, a “koje mogu ukazivati na potencijalne protuzakonite radnje”.

Riječ je o prikrivanju primljenih pozajmica i/ili kredita, kao i troškova poslovanja i troškova kamata koji su prikazani kao potraživanja prema vlasniku. Također, u PwC-u su ukazali i na nepravilnu klasifikaciju imovine i rezervi, nepravilno prikazivanje pozajmica kao vlasničkog kapitala te nepravilno prikazivanje danih pozajmica kao novca i novčanih ekvivalenata.

Konkretno, neprikazano ili krivo iskazano je 3,9 milijardi kuna obveza po kreditima, 2,3 milijarde operativnih i financijskih troškova za razdoblje od 2010. do 2015. te 2,1 milijardu kuna krivo prikazanog novca i novčanih ekvivalenata, što je ispravljeno u izvješću za 2015. Utvrđeno je i da ranije nisu iskazani dani krediti i potraživanja u iznosu od 2 milijarde kuna.