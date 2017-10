TODORIĆ OPISAO ŠTO SE DOGAĐALO UOČI AKTIVACIJE LEX AGROKOR: ‘Samo dan prije u Agrokor je bez povoda poslan kordon policije…’

Ivica Todorić danas se ponovno oglasio na blogu te se ponovno obrušio na Vladu, a posebno na premijera Andreja Plenkovića, ministricu gospodarstva Martinu Dalić te izvanrednog Vladina povjerenika u Agrokoru, Antu Ramljaka.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Izvori vode, tisuće hektara poljoprivredne površine koje jamče domaću proizvodnju hrane, industrijski kompleksi s najmodernijom tehnologijom, gospodarska snaga kroz tvrtke u regiji i, konačno, police trgovina na kojima mjesto imaju mali i veliki hrvatski proizvođači. Sve to, i 60 tisuća radnih mjesta, premijer Plenković, ministrica Dalić i Ante Ramljak dali su na milost i nemilost stranim profiterima. Knighthead, Alix partners i njihovi domaći pomagači danas ne samo da upravljaju Agrokorom, oni upravljaju i hrvatskim nacionalnim resursima. Hrvatskim nacionalnim blagom koje smo moja uprava i ja godinama gradili donoseći dobro hrvatskome gospodarstvu i jačajući hrvatske gospodarske pozicije u zemljama regije. Zato od javnosti skrivaju ugovor o garanciji s Trustom Madison Pacific iz Hong Konga! Kada taj dokument dođe pred javnost, past će sve maske.

Vlada je to bogatstvo, od strateške važnosti za budućnost Hrvatske, otevši privatnu imovinu neustavnim Lex-om, doslovno dala u ruke stranim interesima. I to ljudima koji su već ostvarili milijarde profita u samo nekoliko mjeseci i taj novac poslali izvan Hrvatske. Da se tako nešto dogodilo devedesetih, svi bi ti ljudi služili dugotrajne kazne zbog nacionalne veleizdaje. Ako je sustav bio, kako lažno tvrde, toliko uništen da mu je prijetio stečaj i sistemski rizik za gospodarstvo, kako to da ga je čudotvorac Ramljak stabilizirao, kako se sam hvali, u samo mjesec dana? I sam sam imao mogućnost u potpunosti sanirati sve probleme koje je Agrokoru, neodgovornim izjavama i nečuvenom medijskom kampanjom prouzročila isključivo Vlada i njezini jataci iz Ramljakovog otimačkog tima. Na stolu sam imao rješenja za zamah u poslovanju moje kompanije, no Vlada mi, nevjerojatno, to nije dopustila. Ne samo da su me prisilili na aktivaciju neustavnog zakona (dan prije, 6. travnja, je u Agrokor bez ikakvog povoda poslan kordon policije) već su u samo nekoliko mjeseci izvršili neviđenu pljačku, a protiv mene pokrenuli medijsku hajku i najstrašniji politički progon’, objavio je Todorić.