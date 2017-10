TODORIĆ OPET OPLEO PO PLENKOVIĆU I RAMLJAKU: ‘To nije mistifikacija. To je vaša transparentnost i vjerodostojnost!’

Najtraženiji Hrvat trenutno, Ivica Todorić, ne javlja se hrvatskim vlastima, ali se zato javlja na svom blogu.

Za Ivicom Todorićem raspisana je crvena tjeralica koja se, u pravilu, raspisuje kad traganje za osobom na nacionalnoj razini nije dalo rezultata ili u slučaju kada je policija došla do informacija da je osoba u inozemstvu.

Njemu i dalje nema ni traga, ali zato ima nove objave na njegovom blogu. Ni ovaj put, nije spomenuo ni istražni zatvor ni tjeralicu, ali se zato opet obrušio na premijera Plenkovića i Antu Ramljaka.

Njegovu današnju objavu prenosimo u cijelosti.



Premijer Plenković ponovno je danas iznio neistinu koja je, zasigurno, za cilj imala obmanjivanje javnosti. Naime, gospodine Plenkoviću, na web stranicama Agrokora nema transparentnosti i objava o svim aktivnostima izvanredne uprave, i to nije, kako vi kažete, nikakva mistifikacija, nego vrlo jasna činjenica. Na web stranicama nema informacija o roll up kreditu i kriminalnom pogodovanju strvinarskom Knighthead fondu kojemu je vaš transparentni Ramljak dao povlaštene informacije prije nego ste ga Vi imenovali izvanrednim povjerenikom.

Taj isti Vaš transparentni izvanredni povjerenik, davši povjerljive informacije američkim strvinarima, omogućio im je da kupe obveznice nominalne vrijednosti od 300 milijuna za samo šezdesetak milijuna. A onda je transparentno krenuo u roll up u kojem strvinari sudjeluju s 500 milijuna. No, u tom transparentnom aranžmanu, Ramljak i ministrica Dalić otkupe obveznice strvinara koje su platili manje od 60 po nominalnoj vrijednosti za 268 milijuna eura! I to nije sve – Agrokor im je transparentno i dalje dužan 500 milijuna plus kamate, a oni pod hipotekom imaju Agrokorovu vrijednost od milijarde. To nije mistifikacija gospodine Plenkoviću. To je vaša transparentnost i vjerodostojnost!